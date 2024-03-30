Τραγωδία στην Εύβοια: Ένας άνδρας νεκρός σε εργατικό δυστύχημα στα Ναυπηγία Χαλκίδας

Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Ναυπηγεία Χαλκίδας, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του εντελώς ξαφνικά.

Ήταν περίπου λίγο πριν τις 16:00, όταν για άγνωστο λόγο εξάρτημα από την μπουκαπόρτα του καραβιού όπου εργαζόταν ο άτυχος άνδρας έσπασε με αποτέλεσμα να πέσει και να τον πλακώσει με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.

Μάταια συνάδελφοι προσπάθησαν να τον απομακρύνουν όμως ήταν ήδη αργά. Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Λιμεναρχείο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, όπου απεγκλώβισαν τη σορό του άνδρα.

Πρόκειται για εργαζόμενο περίπου 40 ετών. Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε το Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

