Προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, η προϊσταμένη και μια ακόμη υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας που εμπλέκονται στην υπόθεση εκβιασμών πολιτών.

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να πεθάνω, θάψτε με εδώ»: Αυτά φέρεται να είναι τα πρώτα λόγια της διευθύντριας της εφορίας της Χαλκίδας όταν λίγο μετά τις 10.00 το πρωί πέρασε το δικαστικό μέγαρο της περιοχής.

Εκτός από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος των εφοριακών ένα νέο βίντεο αποτυπώνει την στιγμή που επιχειρηματίας που φέρεται να είναι ο τελευταίος που είχε συνδιαλλάγει με τα μέλη του κυκλώματος βγαίνει από την εφορία κρατώντας ένα φάκελο στο χέρι αφού πρώτα έχει παραδώσει 10.000 ευρώ. Είχε προηγηθεί μία ακόμα παράδοση αντίστοιχου ποσού στην διοικήτρια της εφορίας αλλά τότε είχαν μπει τα γρανάζια σε λειτουργία και οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ είχαν στην επιτήρησή τους τα μέλη του κυκλώματος. Επισημαίνεται πως όταν ο επιχειρηματίας βγήκε από την εφορία έχοντας παραδώσει τα χρήματα τότε έγινε η επιχείρηση των αστυνομικών και συνέλαβε τα 7 άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Αμίλητοι, οι κατηγορούμενοι πρωταγωνιστές του κυκλώματος διαφθοράς της ΔΟΥ Χαλκίδας, πέρασαν νωρίτερα το κατώφλι των δικαστηρίων.

Οι 7 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει καταθέσεις επιχειρηματιών που υποστηρίζουν πως έπεσαν στα δίχτυα της εγκληματικής τους δράσης. Παράλληλα υπάρχουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες που τους καίνε.



Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση, δωροδοκία και όπλα.

Οπτικά ντοκουμέντα, αποτυπώνουν την διεκπεραιώτρια του κυκλώματος, την στιγμή που βγαίνει από την εφορία κρατώντας στα χέρια της φάκελο που της έδωσε η διευθύντρια μετά από εκβιασμό επιχειρηματία.



Το μέγεθος της διαφθοράς, αποτυπώνεται στα όσα φέρεται να ανέφερε στα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ο επιχειρηματίας που εξαναγκάστηκε να δώσει τον επίμαχο φάκελο με τα 10.000 ευρώ, στην προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ., δρομολογώντας τις συλλήψεις.

Τι είπε στους αστυνομικούς ο επιχειρηματίας

«Ευθέως, η προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. μου είπε ότι μας δίνεις εμάς 20.000 ευρώ και δεν ασχολούμαστε ποτέ ξανά μαζί σου, εννοώντας προφανώς ότι αν δεν τους δώσω τα λεφτά, θα συνέχιζαν να με ταλαιπωρούν με τους δήθεν ελέγχους τους».

Σε μια άλλη μαρτυρία, χονδρέμπορας της Χαλκίδας, περιγράφει στους Αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ. την πρώτη επαφή που είχε με τα μέλη του κυκλώματος, που τον προσέγγισαν με σκοπό να τον εκβιάσουν.

«Πήγα στο γραφείο της Προϊσταμένης όπου ήταν και η Υπεύθυνη Φορολογικής Ενημερώτητας εκεί. Φώναξαν και ήρθε ο Τ. ο οποίος δήθεν ήταν ο ελεγκτής όπως μου είπαν και με ενημέρωσε ότι υπάρχει ασυμφωνία στα ποσά που είχα δηλώσει στην εφορία, κατά 20.000 ευρώ. Εγώ μίλησα με το λογιστή μου, του ανέφερα τι μου είπαν και εκείνος μου είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει φορολογικό λάθος»

Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όλες οι ύποπτες υποθέσεις θα ελεγχθούν ξανά σε βάθος πενταετίας, ενώ την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα ζητά το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των επίορκων εφοριακών.

