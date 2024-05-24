Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι της δράσης του κυκλώματος παράνομων αναβολικών ουσιών και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων, που εξαρθρώθηκε από εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, τους οποίους παρουσιάζει το Skai.gr.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Πήγα στον ….. και μου λέει , δε θα σου κρατάω μου λέει από τα πεντακόσια (500) που σου έδωσα , τετρακόσια πενήντα(450), δε θα σου κρατάω μου λέει, θα σου δίνω ένα πενηντάρι (50) κάθε μέρα που θα έρχεσαι, γιατί του φτιάχνω τα «άσπρα», του τα κάνω, τα ξέρεις ποια!

ΓΙΟΣ ΜΕΛΟΥΣ: Ναι ναι

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Ναι! Φτιάχνω αυτά. Αλλάζω ετικέτες , μη σου ξεφύγει τίποτα.

ΓΙΟΣ ΜΕΛΟΥΣ: Ναι

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Σε κανένα!

ΓΙΟΣ ΜΕΛΟΥΣ: Όχι

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Ούτε στον (ακατάληπτο) ούτε πουθενά !

ΓΙΟΣ ΜΕΛΟΥΣ: Το ξέρω!

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:Λοιπόν. Θα σου δίνω μου λέει ένα πενηντάρι (50) την ημέρα γιατί δεν έχω μου λέει, έχω πρόβλημα. Λέω καλά. Αυτός βγάζει, από το μαγαζί βγάζει δώδεκα με δεκαπέντε χιλιάδες κάθε μέρα ο μ@@κας. Εν πάση περιπτώσει τι να πω, του λέω εντάξει. Και σκέφτηκα να μου, αν μπορέσεις και μου στείλεις ένα λογαριασμό, τα πεντακόσια (500) να του τα δώσω και να στα δίνω, θα σου δώσω, σε δέκα μέρες θα σου δώσω τα πεντακόσια πίσω.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ...γιατί έχει φέρει από πάνω από την, από Βουλγαρία , ξέρεις, από εκεί που έχει τα τέτοια, τα έφερε όλα εδώ κάτω να πούμε. Έφερε δώδεκα χιλιάδες (12.000) κομμάτια!

ΑΡΧΗΓΟΣ: Λοιπόν! θυμάσαι εκείνο , αυτό που ήθελα να κάνω, να φτιάξω;

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Ποιο ρε ; το χάπι ;

ΑΡΧΗΓΟΣ:Ναι!

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ:Ναι!

ΑΡΧΗΓΟΣ: Είναι ακριβώς, ακριβώς, δε μπορείς να το καταλάβεις

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Τι ;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Όλο! Ακριβώς βγήκε όλο!

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Το έκανες κόπια ;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ναι!

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Μπράβο!

ΑΡΧΗΓΟΣ:Α! οκ. δε μου λες , εκείνο που μου είπες για Μύκονο θες να πάρεις δείγμα ;

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Aυτό δεν είναι για Μύκονο αλλά θέλω δείγμα

ΑΡΧΗΓΟΣ: Αφού είπες για Μύκονο! Τέλος πάντων, ντάξει

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Είναι για έναν τύπο στην Μύκονο ναι

ΑΡΧΗΓΟΣ: Πότε το θέλεις;

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Αλλά δεν είναι για την Μύκονο, δηλαδή εδώ θα του το δώσω

ΑΡΧΗΓΟΣ:Αχα! Άρα δεν είναι για τώρα , γιατί αύριο αποκλείεται να τον δεις!

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Δε θα είναι αλλά είναι για , δηλαδή δε θα το δώσουμε εκεί, θα το δώσουμε εδώ!

ΑΡΧΗΓΟΣ: Αυτό λέω αλλά δεν είναι για αύριο, είναι για μετά .



ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Θέλει «ΑΝΑΒΑΡ» ο φίλος μας, λέει , καλά. Εε, πως το λένε, ντάξει αυτό, τίποτα. Αυτό, πήρα να δω άμα

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ωραία. Τι ώρα θες να συναντηθούμε ;ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΕ ;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Τι ώρα θες να συναντηθούμε μετά ;

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Εγώ λογικά ξέρω γω, κατά τις εννιάμιση, δέκα, κάπου εκεί θα πάω

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ωραία. Ξαναπάρε με τηλέφωνο

Οι κωδικές ονομασίες

Το κύκλωμα κατά τις συνομιλίες τους, χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες και συγκεκριμένα: Με το dinner εννοούσαν το ραντεβού, με το άσπρα την αυξητική ορμόνη, και με το μπλε τα χάπια για στητική δυσλειτουργία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -2- άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -2-

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, πρωινές ώρες της Τετάρτης, 22 Μαΐου 2024, σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν -2- άτομα, κατηγορούμενοι για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για τον αθλητισμό, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα και κλοπή, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -2- άτομα.

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα, με τη συνδρομή της Europol, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από το 2019, δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και προμήθεια απαγορευμένων αναβολικών ουσιών σε αθλητές, επαγγελματίες ή μη, με σκοπό τη βελτίωση της αθλητικής τους απόδοσης.

Από την αξιοποίηση και ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης προέκυψε ότι:

λειτουργούσαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο συσκευασίας αυτών, στην οικία του αρχηγικού μέλους.

πλαστογραφούσαν φαρμακευτικά προϊόντα επώνυμων εταιρειών, χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά προκειμένου να εμφαίνονται ως γνήσια (ολογράμματα, φύλλα οδηγιών και ταινίες γνησιότητας του ΕΟΦ).

διέθεταν προς πώληση και παράνομα σκευάσματα για την αντιμετώπιση παρενεργειών (στυτικής δυσλειτουργίας κλπ.)

η προμήθεια του εξοπλισμού και των πρώτων υλών πραγματοποιούνταν από χώρες της Ευρώπης αλλά και της Ασίας,

η διακίνηση των παράνομων σκευασμάτων πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, μέσω δύο ιστοσελίδων που διατηρούσαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχείρηση και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρης εξοπλισμός παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών σκευασμάτων,

περισσότερα από -380.000- δισκία – αμπούλες που περιείχαν αναβολικές και άλλες παράνομες φαρμακευτικές ουσίες,

άνω των -104- κιλών πρώτης ύλης,

πλήθος υλικών συσκευασίας (κουτιά, αμπούλες, πλαστικές συσκευασίες, φύλλα οδηγιών, ολογράμματα, ετικέτες κ.ά.) και

-2.630- ευρώ.

Επιπλέον, από τις έρευνες στην οικία του αρχηγικού μέλους εντοπίστηκε ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη κρυπτονομίσματος, που τροφοδοτούνταν μέσω ρευματοκλοπής.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που υπολογίζεται ότι θα αποκόμιζαν από την πώληση των κατασχεθέντων, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα -2.500.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.