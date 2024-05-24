Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία έξι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στους εν λόγω υπαλλήλους είχε επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με παράλληλη επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, και ο Περιφερειάρχης υπέγραψε σήμερα την διαπιστωτική πράξη με την οποία τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία.

Τα παραπτώματα αυτά σχετίζονται με την παράβαση καθήκοντος όπως αυτό προσδιορίζεται από τον πειθαρχικό και ποινικό κώδικα, την απόκτηση οικονομικού ανταλλάγματος προς όφελος τρίτου προσώπου, της ανάρμοστης συμπεριφοράς και της χρησιμοποίησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων τρίτων προσώπων.

«Το μήνυμα πρέπει να δοθεί. Εδώ είμαστε για να υπηρετούμε τους πολίτες, όποιοι έχουν καταλάβει λάθος πράγματα θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως και εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει κανείς πάνω από τον νόμο και αυτές οι πράξεις έχουν αυτή τη λογική» δήλωσε ο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.