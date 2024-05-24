«Η έμφυλη βία δεν είναι οκ - Κατάγγειλέ το!»: Καμπάνια ενημέρωσης για την έμφυλη βία στο μετρό

Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ξεκινά στα σταθερά μέσα συγκοινωνίας, για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και την παρενόχληση, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και τη ΣΤΑΣΥ.

«Η ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΚ! - ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕ ΤΟ!», «Η ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΚ! - ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕ ΤΟ!» τονίζεται στις αφίσες που έχουν αναρτηθεί μέσα στους συρμούς, ενώ στο βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=Ml9j0RjKUVA) με την υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου και την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία- Αλεξάνδρα Κεφάλα με το οποίο γνωστοποιούν την καμπάνια, η κυρία Κεφαλά σημειώνει πως «Ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα σεβασμού και ισότητας στην οικογένεια, στο σχολείο, στην εργασία, στους δημόσιους χώρους, παντού» και τονίζει: «Μην το ανέχεσαι, μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να δημιουργήσουμε μια πιο ασφαλή κοινωνία για όλους».

Πηγή: skai.gr

