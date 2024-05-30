Όχι ότι μετράμε αντίστροφα, όχι ότι σχεδιάζουμε ήδη τα ρεπό μας για τον Ιούλιο, αλλά επισήμως έχουν μείνει μόλις 40 ημέρες για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες αυτού του γεμάτου μουσική καλοκαιριού. Στις 9 Ιουλίου, στην 7η ημέρα του Release Athens 2024, headliners θα είναι δύο από τα πιο επιδραστικά duos της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, οι Thievery Corporation, με τους Black Pumas.

Οι δεύτεροι έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, οι πρώτοι είναι γνωστοί και αγαπημένοι, ωστόσο πολλοί (για εμένα λέω) δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να τους δούμε live. Αυτή η βραδιά λοιπόν, θα σημαίνει πολλά για όσους αγαπούν τα δύο αυτά συγκροτήματα και νομίζω είναι περιττό να πω ότι ανυπομονούμε.

Όσο λοιπόν περιμένουμε, η λύση για να περάσουν οι μέρες είναι μία: Να ακούσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος και τους 10 θρυλικούς (ο καθένας για τους δικούς του λόγους) δίσκους των Thievery Corporation – και αν δεν είστε τόσο σκληροπυρηνικοί, μπορείτε απλά να προσθέσετε τα δικά μου αγαπημένα από κάθε ένα δίσκο στις playlist σας, για να είστε απολύτως προετοιμασμένοι για το φοβερό αυτό live στην Πλατεία Νερού, στις 9 Ιουλίου.

Sounds from the Thievery Hi-Fi – 1996

Αυτός ήταν ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε το duo των Rob Garza και Eric Hilton. Μπορεί να μην έφτασε την τεράστια επιτυχία που θα γνώριζε λίγα χρόνια αργότερα το Mirror Conspiracy, αλλά ήταν ένα πολύ ιστορικό πρώτο δείγμα του τι θα μπορούσε να καταφέρει το δίδυμο των Thievery Corporation, που ήδη από τότε ξεχώρισε για τους πειραματισμούς του με dub και downtempo. Προφανώς, τα επόμενα χρόνια, μετά την επιτυχία τους, ο δίσκος αυτός εκτιμήθηκε πολύ περισσότερο. Τα highlights του; Τα Shaolin Satellite, A Warning και Incident at Gate 7 (εντελώς τυχαία επιλογή, αν και οι Ολυμπιακοί σίγουρα θα το τιμήσουν, μετά τον χθεσινό τους θρίαμβο στο Conference League).

The Mirror Conspiracy – 2000

Η πρώτη τους μεγάλη παγκόσμια επιτυχία – η οποία άργησε ένα χρόνο, καθώς αναγκάστηκαν να αναβάλουν την κυκλοφορία του άλμπουμ, όταν έχασαν τις κασέτες τους σε μια ληστεία. Ευτυχώς, δεν πτοήθηκαν και κάπως έτσι μάς χάρισαν έναν από τους πιο όμορφους δίσκους, γεμάτο mid-tempo electro lounge beats, για τα οποία τους αγαπάμε μέχρι σήμερα. Ολόκληρος ο δίσκος είναι ένα highlight, ωστόσο αν έπρεπε να διαλέξω τα δικά μου αγαπημένα, προφανώς το Lebanese Blonde θα ήταν η πρώτη μου σκέψη, με τα Shadows of Ourselves, Le Monde και Air Batucada να ακολουθούν.

The Richest Man in Babylon – 2002

Ίσως η καλύτερη δουλειά τους αυτά τα 30 σχεδόν χρόνια παρουσίας. Εδώ ο πειραματισμός τους με παραδοσιακούς ήχους της Μέσης Ανατολής πήγε σε άλλο λέβελ – στο ίδιο υψηλό λέβελ που ανέβηκε ο ήχος τους συνολικότερα. Το επίσης ενδιαφέρον με αυτόν τον δίσκο είναι ότι στα φωνητικά ακούμε γλώσσες από κάθε άκρη του κόσμου, γαλλικά, ιταλικά, περσικά, ρουμανικά μέχρι και χίντι. Προφανώς, το πιο διάσημο κομμάτι αυτού του δίσκου είναι το ομώνυμο, που δεν έχει σταματήσει να παίζει στα ελληνικά τουλάχιστον ραδιόφωνα, 22 χρόνια αργότερα. Εξίσου υπέροχα κομμάτια τα Heaven’s Gonna Burn Your Eyes, Facing East, All that we Perceive.

Cosmic Game – 2005

Μετά από την τεράστια επιτυχία του The Richest Man in Babylon, το αγαπημένο μας δίδυμο έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα στροφή στην psychedelia, με ένα ενδιαφέρον μιξ ρέγκε, ηλεκτρονικής μουσικής και lounge και τους David Byrne και Flaming Lips να κάνουν επίσης την εμφάνισή τους. Είναι το τέλειο άλμπουμ για να κλείσεις το βράδυ σου με κομμάτια όπως τα Warning Shots, Revolution Solution, Amerimacka, Satyam Shivam Sundaram.

