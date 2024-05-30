Περίπου 360 εκατομμύρια άνθρωποι σε 27 χώρες έχουν δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου. Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) συγκέντρωσε ορισμένα σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις εκλογές και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πότε διεξάγονται οι ευρωεκλογές;

Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Ευρωκοινοβουλίου θα διεξαχθεί από τις 6-9 Ιουνίου σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορες ημερομηνίες για κάθε χώρα.

Οι Ολλανδοί θα είναι οι πρώτοι που θα ξεκινήσουν να ψηφίζουν, στις 6 Ιουνίου. Θα τους ακολουθήσουν οι ψηφοφόροι στην Ιρλανδία στις 7 Ιουνίου. Οι εκλογείς στη Λετονία, τη Μάλτα και τη Σλοβακία ψηφίζουν την επομένη, 8 Ιουνίου. Η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Ιταλία ψηφίζουν για δύο ημέρες στις 7-8 Ιουνίου και στις 8-9 Ιουνίου αντίστοιχα. Στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 9 Ιουνίου.

Ποιοι ψηφίζουν;

Σχεδόν 360 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου στην ΕΕ. Το κατώτατο όριο ηλικίας ποικίλλει, όμως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι τα 18 έτη.

Για πρώτη φορά στη Γερμανία, ανήλικοι έχουν επίσης το δικαίωμα να ψηφίσουν, καθώς η ηλικία ψήφου για τις ευρωεκλογές έχει μειωθεί από τα 18 στα 16 έτη.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκλογέων στη Γερμανία από περίπου 61,5 εκατ. το 2019 σε λίγο κάτω από 65 εκατ. φέτος.

Ποιοι εκλέγονται;

Συνολικά 720 μέλη του Ευρωκοινοβουλίου θα εκλεγούν, μεταξύ πολλών χιλιάδων υποψηφίων.

Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου θα είναι λιγότερα αυτή τη φορά, εν μέρει λόγω της συρρίκνωσης του κοινοβουλίου μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ το 2020.

Πού βρίσκεται η έδρα του Ευρωκοινοβουλίου;

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει δύο έδρες -- στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και στο Στρασβούργο (Γαλλία).

Τις περισσότερες φορές η ολομέλεια συγκαλείται στο Στρασβούργο για την ψήφιση νόμων. Οι συνεδριάσεις του κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες γίνονται συνήθως σε καθημερινή βάση για άλλα κοινοβουλευτικά ζητήματα.

Οι ψηφοφόροι πρόκειται να επιλέξουν τα μέλη και άλλων νομοθετικών σωμάτων της ΕΕ;

Όχι, οι εκλογές γίνονται μόνο για τις έδρες του Ευρωκοινοβουλίου.

Το άλλο κύριο νομοθετικό σώμα της ΕΕ, το Συμβούλιο της ΕΕ, εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των χωρών μελών. Σε αυτό, υπουργοί των χωρών μελών συναντώνται σε διάφορες συνθέσεις, για παράδειγμα όλοι οι υπουργοί Εξωτερικών ή οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ, για να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή --που προτείνει σχέδια νόμου για εξέταση, τροποποίηση ή ακόμη και απόρριψη από τους άλλους δύο θεσμούς-- δεν εκλέγεται. Αποτελείται από 27 Επιτρόπους περιλαμβανομένου του/της προέδρου της Επιτροπής, ο καθένας από τους οποίους διορίζεται από τη χώρα του/της μετά τις ευρωεκλογές.

Πόσος είναι ο πληθυσμός της ΕΕ;

Ο πληθυσμός της ΕΕ των 27 χωρών μελών συνολικά είναι λίγο κάτω από 450 εκατομμύρια. Οι χώρες έχουν όλες μαζί ένα ΑΕΠ που φθάνει σχεδόν τα 17 τρισεκατομμύρια ευρώ και οι εμπορικές ανταλλαγές τους αντιστοιχούν περίπου στο 15% του παγκόσμιου εμπορίου.

Πότε ιδρύθηκε η ΕΕ;

Με τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), πρόδρομος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αυτή η ομάδα χωρών χρησιμοποιεί το όνομα Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερες χώρες έγιναν σταδιακά μέλη της ΕΕ από τότε. Η πιο σημαντική διεύρυνσή της σημειώθηκε το 2004 με την προσχώρηση 10 χωρών, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου και της Μάλτας. Η Βρετανία είναι η μοναδική χώρα που έχει αποχωρήσει από την ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

