«Ο Μονομάχος»: Τι ψάρια θα πιάσει ο μονομάχος; - Δείτε το trailer

Έχοντας απαντήσει σωστά στις δύο πρώτες ερωτήσεις του προηγούμενου παιχνιδιού, η Πέπη Ρουμελιώτου παίρνει ξανά θέση μάχης εναντίον των 91 ενεργών αντιπάλων.

Αφού μοιράζεται μαζί μας μια ιστορία από την περίοδο που εργαζόταν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, σώζοντας έναν εργαζόμενο που παραλίγο να τον ρουφήξει η τουρμπίνα του αεροπλάνου, στοχεύει στα κέρδη!

Και αυτό γιατί θέλει να τα επενδύσει στα ταξίδια! Επόμενος τυχερός που κληρώνεται για να μπει στην αρένα του Μονομάχου

είναι ο Νίκος Λέκκας, αντιπρόσωπος δομικών υλικών, από τη θέση 80.

Δηλώνει αισιόδοξος για ό,τι συμβαίνει στη ζωή του και έχει μεγάλη αγάπη στο ψάρεμα. Τις δύο πρώτες ερωτήσεις τις απαντάει πολύ άνετα ενώ στην τρίτη αρχίζει να δυσκολεύεται. Άραγε, τι... ψάρια θα πιάσει ο Μονομάχος μας;

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

