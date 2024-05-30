Μία συγκινητική, ανθρώπινη αλλά και οργισμένη ανάρτηση για τη φρίκη που ο πλανήτης παρακολουθεί αμέτοχος να συμβαίνει στην Παλαιστίνη έκανε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.

Η επιχειρηματίας - χρησιμοποιώντας μια αιματοβαμμένη παλαιστινιακή σημαία – δηλώνει «άρρωστη» από τις εικόνες των νεκρών μωρών στη Λωρίδα της Γάζας, «αηδιασμένη» από την απάθεια και προειδοποιεί ότι «σύντομα δεν θα υπάρχει τίποτα πια για να κοιτάζουμε».

Αναλυτικά η ανάρτηση στο Instagram:

«Έχω αρρωστήσει. Έχω φρίξει με αυτές τις εικόνες που βλέπω και έχω αηδιάσει με την πολιτική ηγεσία της Αμερικής που ισχυρίζεται ότι δεν έχει ξεπεραστεί προς το παρόν η “κόκκινη γραμμή” του κυρίου Biden.

Εχω αηδιάσει βέβαια και με την δική μας πολιτική ηγεσία που ασχολείται ακόμα με το να τρέχει σε εγκαίνια και να κόβει κορδέλες όταν δίπλα μας καίγονται κυριολεκτικά μωρά.

Λυπάμαι που για ακόμα μια φορά μένουμε αμέτοχοι. Λυπάμαι που εμείς που κάποτε θεωρούμασταν γενναίοι έχουμε καταντήσει δειλοί – οι πρόγονοί μας θα ντρέπονται για τα χάλια μας!

Λυπάμαι για αυτούς που ακόμα ρωτάνε εάν ξεχνάω τι έγινε στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ενώ οι ίδιοι άνθρωποι φαίνεται να ξεχνούν τι γινόταν κάθε μέρα πριν και τι συνεχίζει να συμβαίνει καθημερινά 7 μήνες μετά.

Κάθε ζωή που χάνεται είναι πολύτιμη, όμως αυτή την στιγμή προέχουν τα δεκάδες χιλιάδες παιδιά και οι αθώοι πολίτες της Γάζας – τα θύματα αυτής της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.

Όλα τα μάτια στην Γάζα λοιπόν, αν και πολύ φοβάμαι ότι σύντομα δεν θα υπάρχει τίποτα πια για να κοιτάζουμε. Θα κοιτάμε στο κενό με παγωμένα βλέμματα και καρδιές που έχουν στιγματιστεί για πάντα από την αδίστακτη σφαγή στην οποία έχουμε γίνει μάρτυρες.

Και τώρα σιωπή».

