Vera Wang: Η 74χρονη σχεδιάστρια μόδας ανακάλυψε το «ελιξίριο» της νεότητας! - Οι νέες φωτογραφίες της με μαγιό

Η 74χρονη Vera Wang ποζάρει με μαγιό, καθισμένη στον βατήρα μιας πισίνας, και οι θαυμαστές κάνουν λόγο για αντιστροφή της γήρανσης

Η Vera Wang

Η Vera Wang φαίνεται να έχει ανακαλύψει το «ελιξίριο» της νεότητας και οι θαυμαστές της, μάλλον, συμφωνούν σε αυτό. Η 74χρονη σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε φωτογραφίες της στο Instagram, αφήνοντας άφωνους τους ακολούθους της. 

Πιο συγκεκριμένα, η 74χρονη Vera Wang ποζάρει με μαγιό, καθισμένη στον βατήρα μιας πισίνας, και οι θαυμαστές κάνουν λόγο για αντιστροφή της γήρανσης. 

Η Vera Wang

«Η στιγμή μου SLIM AARONS... Happy Summer», έγραψε στην ανάρτησή της, αναφερόμενη στον θρυλικό φωτογράφο διασημοτήτων, που είναι γνωστός για τα στιγμιότυπά του δίπλα στην πισίνα τη δεκαετία του 1970.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vera Wang (@verawang)

Η Vera Wang

Για την ακρίβεια, η Vera Wang γίνεται 75 ετών στις 27 Ιουνίου. «Πώς είναι δυνατόν να φαίνεται έτσι; Πρέπει να αφήσω αμέσως κάτω το κομμάτι της πίτσας», έγραψε ένας θαυμαστής της, ενώ κάποιος άλλο σχολίασε: «Αιώνια νεότητα. Πρέπει να έχεις το σύνδρομο του Benjamin Button»

Η Vera Wang

Η Vera Wang

