Η Vera Wang φαίνεται να έχει ανακαλύψει το «ελιξίριο» της νεότητας και οι θαυμαστές της, μάλλον, συμφωνούν σε αυτό. Η 74χρονη σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε φωτογραφίες της στο Instagram, αφήνοντας άφωνους τους ακολούθους της.

Vera Wang, 74, is 'aging in reverse' fans say - as she posts new swimsuit pics https://t.co/XaMHRowv0h pic.twitter.com/oQ6M4YPW3h May 28, 2024

Πιο συγκεκριμένα, η 74χρονη Vera Wang ποζάρει με μαγιό, καθισμένη στον βατήρα μιας πισίνας, και οι θαυμαστές κάνουν λόγο για αντιστροφή της γήρανσης.

«Η στιγμή μου SLIM AARONS... Happy Summer», έγραψε στην ανάρτησή της, αναφερόμενη στον θρυλικό φωτογράφο διασημοτήτων, που είναι γνωστός για τα στιγμιότυπά του δίπλα στην πισίνα τη δεκαετία του 1970.

Για την ακρίβεια, η Vera Wang γίνεται 75 ετών στις 27 Ιουνίου. «Πώς είναι δυνατόν να φαίνεται έτσι; Πρέπει να αφήσω αμέσως κάτω το κομμάτι της πίτσας», έγραψε ένας θαυμαστής της, ενώ κάποιος άλλο σχολίασε: «Αιώνια νεότητα. Πρέπει να έχεις το σύνδρομο του Benjamin Button».

Πηγή: skai.gr

