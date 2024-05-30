Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες, Τετάρτη, το απόγευμα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον κάλεσε να παραστεί στην διάσκεψη των ηγετών της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 13 μέχρι τις 15 Ιουνίου στην ευρύτερη περιοχή του Μπρίντιζι της Απουλίας.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, κατά την τηλεφωνική συνομιλία έγινε αναφορά στις διμερείς σχέσεις Ιταλίας -Τουρκίας και στις κυριότερες διεθνείς κρίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

