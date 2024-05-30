Το Ισραήλ επιδιώκει τον χαρακτηρισμό της UNRWA (Υπηρεσία Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες) ως τρομοκρατική οργάνωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, Ζοζέπ Μπορέλ, ξεκαθάρισε ότι η ΕΕ απορρίπτει οιεσδήποτε προσπάθειες να χαρακτηριστεί η UNRWA τρομοκρατική οργάνωση, τονίζοντας ότι «θα παραμείνει απαραίτητη σανίδα σωτηρίας για Παλαιστινίων».

Οι δηλώσεις Μπορέλ έγιναν μετά τη χθεσινή (Τετάρτη) συνάντησή του με τον Γενικό Επίτροπο της UNRWA Φιλίπ Λαζαρίνι στις Βρυξέλλες.

Ο Μπορέλ επανέλαβε την υποστήριξη της ΕΕ προς την UNRWA, επαινώντας το έργο και την ομάδα της, και είπε ότι τα κράτη μέλη της Ένωσης επανεκκίνησαν την οικονομική τους υποστήριξη προς τον οργανισμό, με «την επόμενη παρτίδα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι καθ' οδόν».

Shared with @JosephBorreLLF how the civilian population social fabric has been destroyed in #Gaza & the risk of sowing hatred for the generation to come.

I thanked him for his compassion & unwavering support to the @UNRWA mission in favour of #Palestine refugees https://t.co/EIL5s0fh70 — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 29, 2024

Είπε ότι «δεν υπάρχουν άλλα λόγια για να περιγράψει την κατάσταση στη Γάζα». Μέρα με τη μέρα, ο θάνατος είναι παντού. Οι άνθρωποι δεν χάνουν μόνο τη ζωή τους: η ελπίδα και ο κοινωνικός ιστός καταστρέφονται».

Αυτό που βλέπουμε, πρόσθεσε δε, προσβάλλει τη «συνείδηση ​​και τoν διεθνή ανθρωπισμό».

Χθες, η ισραηλινή Βουλή (Κνεσέτ) πέρασε σε πρώτη ανάγνωση ένα νομοσχέδιο για τον χαρακτηρισμό της UNRWA ως τρομοκρατικής οργάνωσης, μετά από πρόταση που κατατέθηκε από το υπερσυντηρητικό κόμμα Γισραέλ Μπεϊτένου.

Το νομοσχέδιο, γνωστό ως «Διάταγμα των Ηνωμένων Εθνών για τις ασυλίες και τα προνόμια», υποστηρίχθηκε στην προκαταρκτική ανάγνωση με 58 ψήφους υπέρ και 6 ψήφους κατά στην 120μελή Κνεσέτ, ανέφερε η συνέλευση σε ανακοίνωσή της. Απαιτούνται περαιτέρω αναγνώσεις και ψηφοφορίες προτού ψηφιστεί.

Το Ισραήλ ασκεί ισχυρές πιέσεις για να κλείσει η UNRWA, καθώς είναι η μόνη υπηρεσία του ΟΗΕ που έχει συγκεκριμένη εντολή να φροντίζει τις βασικές ανάγκες των Παλαιστινίων προσφύγων. Το Τελ Aβίβ υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι του ΟΗΕ έχουν δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά ανεξάρτητες πηγές δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.