Record: «Στουτγκάρδη και Σεβίλλη προσέγγισαν τον Παναθηναϊκό για Ιωαννίδη»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία με κεντρικό πρόσωπο τον Φώτη Ιωαννίδη...



Σημερινό (30/05) ρεπορτάζ της «Record», λοιπόν, αφενός καταγράφει την... έντονη διάθεση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και του Ρούμπεν Αμορίμ να κάνουν την τελική τους επίθεση για αποκτήσουν τον Έλληνα επιθετικό από τον Παναθηναϊκό.



Αφετέρου αποκαλύπτει εμπλοκή δύο ακόμα ομάδων για τον Ιωαννίδη, πέραν της Λιλ, ονοματίζοντας τις Στουτγκάρδη και Σεβίλλη, οι οποίες πάντως ήταν γνωστό ότι ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν.



Με τη διαφορά να έγκειται στο γεγονός πως, σύμφωνα πάντοτε με την πορτογαλική εφημερίδα, τόσο η γερμανική ομάδα όσο και ο ισπανικός σύλλογος έχουν κάνει και κρούση στο «τριφύλλι» για τον 23χρονο διεθνή σέντερ φορ!

🚨 VfB Stuttgart e Sevilha fizeram abordagens por Fotis Ioannidis, de acordo com o jornal ‘Record’.

O Sporting CP pretende fechar a contratação do avançado grego. pic.twitter.com/fXPhHbgJMd May 30, 2024

