Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Record: «Στουτγκάρδη και Σεβίλλη προσέγγισαν τον Παναθηναϊκό για Ιωαννίδη»

Νέο, σημερινό (30/05), ρεπορτάζ στην Πορτογαλία με αφορμή την επικείμενη «επίθεση» της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στον Παναθηναϊκό για τον Φώτη Ιωαννίδη, βάζει στο… κόλπο και τις Στουτγκάρδη-Σεβίλλη

Ιωαννίδης

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία με κεντρικό πρόσωπο τον Φώτη Ιωαννίδη...

Σημερινό (30/05) ρεπορτάζ της «Record», λοιπόν, αφενός καταγράφει την... έντονη διάθεση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και του Ρούμπεν Αμορίμ να κάνουν την τελική τους επίθεση για αποκτήσουν τον Έλληνα επιθετικό από τον Παναθηναϊκό.

Αφετέρου αποκαλύπτει εμπλοκή δύο ακόμα ομάδων για τον Ιωαννίδη, πέραν της Λιλ, ονοματίζοντας τις Στουτγκάρδη και Σεβίλλη, οι οποίες πάντως ήταν γνωστό ότι ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν.

Με τη διαφορά να έγκειται στο γεγονός πως, σύμφωνα πάντοτε με την πορτογαλική εφημερίδα, τόσο η γερμανική ομάδα όσο και ο ισπανικός σύλλογος έχουν κάνει και κρούση στο «τριφύλλι» για τον 23χρονο διεθνή σέντερ φορ!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Φώτης Ιωαννίδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark