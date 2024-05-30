Το όνομα του Ολυμπιακού φέρνει φαρδιά πλατιά το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο που κατακτάει ελληνική ομάδα, με τους «ερυθρόλευκους» να νικούν με 1-0 τη Φιορεντίνα στη διαδικασία της παράτασης.

Οι πανηγυρισμοί στο νικητήριο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ξέφρενοι, με τον Βάσκο τεχνικό να αγκαλιάζει το υπόλοιπο επιτελείο των Πειραιωτών και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, προσπαθώντας ωστόσο -όσο μπορούσε- να διαχειριστεί τα συναισθήματά του μέχρι τη λήξη του αγώνα.

Δείτε τους πανηγυρισμούς του Μεντιλίμπαρ μετά το γκολ του Ελ Κααμπί:

🔥 La 𝒍𝒐𝒄𝒖𝒓𝒂 de Mendilibar.



Así fue la celebración del técnico del Olympiacos al gol de la victoria de El Kaabi.



🎥 @marqoss pic.twitter.com/28w0JbjEaH — Relevo (@relevo) May 29, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.