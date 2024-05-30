Λογαριασμός
Έκρηξη συναισθημάτων: Έτσι πανηγύρισε το ιστορικό γκολ του Ελ Κααμπί ο Μεντιλίμπαρ

Έντονοι ήταν οι πανηγυρισμοί μαζί με τους συνεργάτες του από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο νικητήριο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που χάρισε το τρόπαιο στον Ολυμπιακό

Το όνομα του Ολυμπιακού φέρνει φαρδιά πλατιά το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο που κατακτάει ελληνική ομάδα, με τους «ερυθρόλευκους» να νικούν με 1-0 τη Φιορεντίνα στη διαδικασία της παράτασης.

Οι πανηγυρισμοί στο νικητήριο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ξέφρενοι, με τον Βάσκο τεχνικό να αγκαλιάζει το υπόλοιπο επιτελείο των Πειραιωτών και τον Ντάρκο  Κοβάσεβιτς, προσπαθώντας ωστόσο -όσο μπορούσε- να διαχειριστεί τα συναισθήματά του μέχρι τη λήξη του αγώνα.

Δείτε τους πανηγυρισμούς του Μεντιλίμπαρ μετά το γκολ του Ελ Κααμπί:

Πηγή: sport-fm.gr

