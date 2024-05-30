«Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας και ξεκινούν τις αμέσως επόμενες ημέρες οι καταβολές στις δικαιούχους μητέρες, οι οποίες είναι ασφαλιστικά ενήμερες και γέννησαν ή υιοθέτησαν από τις 24/9/2023 και έπειτα», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Οι πληρωμές θα αφορούν τόσο για το αναλογούν μηνιαίο ποσό όσο και για τα αναδρομικά, ενώ από τον επόμενο μήνα θα συνεχίσουν να καταβάλλονται οι μηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση τονίζουμε πως όσες δικαιούνται το επίδομα δεν θα χάσουν χρήματα», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι «για πρώτη φορά στις δικαιούχους του επιδόματος εντάσσονται οι ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες μητέρες οι οποίες θα λάβουν επίδομα ίσο με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή 830 ευρώ, για 9 μήνες».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισεκατομμύρια ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευρύνοντας τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την περίμετρο δανεισμού τους.

«Είναι η πρώτη φορά που παρέχεται ο συνδυασμός της εγγύησης του δανείου με την επιδότηση του επιτοκίου, ενώ η μείωση του κόστους χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να φτάσει έως 70% στην περίπτωση του Ταμείου Δανείων», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για την επιστολική ψήφο, υπογράμμισε ότι πάνω από 110.000 έχουν ήδη παραληφθεί από το κέντρο διαλογής στο Περιστέρι, με καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή του ψηφοδελτίου μέσω παραλαβής για τους κατοίκους της επικράτειας να είναι η Δευτέρα 3 Ιουνίου και η Τρίτη 4 Ιουνίου αν επιλέξουν να παραδώσουν τον φάκελο σε κατάστημα των εταιρειών ταχυμεταφοράς.

«Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα παιδιού. Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση για το έτος 2024 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2022», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση.

«Μόνο με άδεια Εισαγγελέα η πρόσβαση στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών»

Σε ερώτηση για τα δημοσιεύματα περί «μυστικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με σκοπό το μπάζωμα των Τεμπών», ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι «τυχαία αυτά τα fake news έρχονται στο φως της δημοσιότητας λίγες μόλις μέρες πριν τις Ευρωεκλογές», ενώ ξεκαθάρισε ότι από την πρώτη στιγμή ο χώρος του δυστυχήματος φυλασσόταν από την Αστυνομία και μόνο κατόπιν εισαγγελικής άδειας μπορούσε κανείς να έχει πρόσβαση.

«Όλα αυτά είναι γνωστά, μάλιστα τις πρώτες τρεις μέρες μετά την τραγωδία αποδεικνύονται και από σχετικά δελτία Τύπου της Πυροσβεστικής«, όπως είπε, ενώ σε ερώτηση για πιθανή επικοινωνία με τη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δουλειά της κυβέρνησης «δεν είναι να δίνει απαντήσεις για υποθέσεις που ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη».

«Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αφήσουμε όλη την αλήθεια να αναδειχθεί από τη Δικαιοσύνη. Αυτή και μόνο αυτή θα κρίνει ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος. Ευχόμαστε οι πραγματικοί υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν».

Απαντώντας και για το πόθεν έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε πως «δεν θέλουμε να κάνουμε προεκλογική αντιπαράθεση με πόθεν έσχες και περιουσίες, αλλά με οικονομικά προγράμματα».

