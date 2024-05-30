Λονδόνο, Θανάσης Γκαβός

Ομάδα 50 Βρετανών πολιτικών από διάφορα κόμματα συνέταξαν επιστολή που απηύθυναν προς τον απερχόμενο Υπουργό Εξωτερικών λόρδο Ντέιβιντ Κάμερον ζητώντας την έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ Βρετανίας και «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου».

Την επιστολή αναδεικνύει ο νέος αρχισυντάκτης πολιτικών θεμάτων του Independent Ντέιβιντ Μάντοξ, ο οποίος από το προηγούμενο πόστο του στην Daily Express συχνά φιλοξενούσε συνεντεύξεις του Ερσίν Τατάρ.

Στην επιστολή τους οι Βρετανοί πολιτικοί κάνουν λόγο για «τιμωρητική και άδικη απαγόρευση». Όπως γράφει ο Independent, ελπίζουν ότι με την παρέμβασή τους θα βάλουν το θέμα στην ατζέντα της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές.

Μεταξύ αυτών που συνυπογράφουν την επιστολή είναι οι «συνήθεις ύποπτοι» πρώην υπουργός Εξωτερικών των Εργατικών λόρδος Τζακ Στρω και ο πρώην ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος σερ Ίαν Ντάνκαν Σμιθ.

Η επιστολή αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως αν το Ην. Βασίλειο δεν δημιουργήσει γέφυρες με το ψευδοκράτος, τότε προκύπτει ο κίνδυνος να το κάνουν χώρες όπως η Ρωσία και το Ιράν.

Σε σχετικά κοινοβουλευτικά ερωτήματα βουλευτών και λόρδων το τελευταίο διάστημα η απάντηση των πολιτικών στελεχών του Foreign Office ήταν πως «το ΗΒ αναγνωρίζει μόνο ένα κυπριακό κράτος», την Κυπριακή Δημοκρατία «και μόνο μία κυβέρνηση ως τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση» στο νησί.

Τόνιζαν στη συνέχεια πως το αεροδρόμιο Τύμπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας πτήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο αφού δεν έχει οριστεί ως διεθνές αεροδρόμιο από την κυπριακή κυβέρνηση.

Στην προσπάθεια σύνδεσης του κυπριακού παραδείγματος με τη χρήση αεροδρομίων της Ταϊβάν, που γίνεται και στη νέα επιστολή, κυβερνητικά στελέχη έχουν πρόσφατα απαντήσει ότι οι απευθείας πτήσεις προς την Ταϊπέι γίνονται επειδή οι κινεζικές αρχές έχουν ορίσει αεροδρόμια της Ταϊβάν ως διεθνή τελωνειακά αεροδρόμια.

