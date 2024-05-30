Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, όταν το βανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε νωτομετωπικά με τουριστικό λεωφορείο που βρισκόταν σε προσωρινή διακοπή πορείας, στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 05.53 το πρωί, στο 417ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Αθήνα, πέντε χιλιόμετρα μετά τον κόμβο του Λιτοχώρου.

Ο 44χρονος οδηγός του μικρού φορτηγού διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Το λεωφορείο, που οδηγούσε 41χρονος ημεδαπός, έφερε ελληνικές πινακίδες και μετέφερε 50 τουρίστες από την Ρουμανία, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ αυτών. Οι επιβάτες του λεωφορείου μεταβιβάστηκαν σε άλλο λεωφορείο.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

