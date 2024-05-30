Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 47χρονος που κατηγορείται για την θανατηφόρα επίθεση του πίτμπουλ εναντίον μικρόσωμου σκύλου, ράτσας μαλτέζ, και τον βαρύ τραυματισμό της 55χρονης ιδιοκτήτριας του δεύτερου ζώου.

Το περιστατικό είχε συμβεί το πρωί της περασμένης Δευτέρας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν το πίτμπουλ πέρασε κάτω από της περίφραξη επιχείρησης, όπου φυλασσόταν, με αποτέλεσμα να επιτεθεί διαδοχικά στο μαλτεζάκι και στην ιδιοκτήτρια του, κατασπαράσσοντας το ζωάκι και προκαλώντας βαρύτατο τραυματισμό στην 55χρονη.

Ο 47χρονος, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, συνελήφθη ως υπεύθυνος φύλαξης του επιτιθέμενου σκύλου και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανάτωση ζώου συντροφιάς και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, και οι δύο πράξεις από κοινού, με παράλειψη και ενδεχόμενο δόλο.

Η ίδια δίωξη στρέφεται κατά του 36χρονου ιδιοκτήτη του πίτμπουλ, επίσης από τη Βουλγαρία, ο οποίος όμως δεν συνελήφθη, καθώς φαίνεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Απολογούμενος ο 47χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τη φροντίδα του σκύλου. Τόνισε δε, κατά πληροφορίες, ότι ο ίδιος εργάζεται απλώς στην επιχείρηση του 36χρονου συγκατηγορουμένου του.

Την ίδια ώρα, η 55χρονη παθούσα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, μετά από βαρύτατο τραύμα που υπέστη στο χέρι της στην προσπάθεια να προστατέψει το μαλτεζάκι της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

