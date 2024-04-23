Πέθανε ο ηθοποιός Κώστας Στεφανάκης

Aπεβίωσε σε ηλικία 76 ετών ο ηθοποιός Κώστας Στεφανάκης.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Ένας συνάδελφός μας έφυγε σήμερα… Αποχαιρετάμε τον Κώστα Στεφανάκη, που γεννήθηκε το 1948, έναν αθόρυβο ηθοποιό που ερμήνευσε δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης όπου είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του και να γνωρίσω έναν καλοκάγαθο άνθρωπο που έπαιζε συνήθως σκληρούς ρόλους. ΚΑΛΟ ταξίδι αγαπημένε μας φίλε και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια σου» έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Πηγή: skai.gr

