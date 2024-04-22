Ξεκίνησε το δημοψήφισμα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) σχετικά με τη δημιουργία 5 περιφερειακών Πρωτοδικείων στην Αττική, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον νέο Δικαστικό Χάρτη.

Oι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές έως τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Οι 24.300 δικηγόροι της Αθήνας καλούνται να ψηφίσουν εάν θέλουν ή όχι τον νέο Δικαστικό Χάρτη ως προς το σκέλος που αφορά τον νομό Αττικής.

Ειδικότερα, το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60), στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και στο Εφετείο Αθηνών και ηλεκτρονικά μέσω του Portal Olomeleia.

Αναλυτικά, η ψηφοφορία για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε επτά τμήματα ως εξής:

Σε δύο τμήματα στο Πρωτοδικείο Αθηνών (κτίρια 2 και 12), από τη Δευτέρα 22-4-2024 έως και την Παρασκευή 26-4-2024 και τη Μ. Δευτέρα 29-4-2024, από τις 08:00 έως τις 16:00.

Σε ένα τμήμα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (γραφεία ΔΣΑ: αίθουσα 045 - είσοδος από Δέγλερη), από τη Δευτέρα 22-4-2024 έως και την Παρασκευή 26-4-2024 και τη Μ. Δευτέρα 29-4-2024, από τις 08:00 έως τις 16:00.

Σε ένα τμήμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (γραφεία ΔΣΑ: 1ος όροφος γραφείο 107), από τη Δευτέρα 22-4-2024 έως και την Παρασκευή 26-4-2024 και τη Μ. Δευτέρα 29-4-2024, από τις 08:00 έως τις 16:00.

Σε ένα τμήμα στο Εφετείο Αθηνών (γραφεία ΔΣΑ 3ος όροφος), από τη Δευτέρα 22-4-2024 έως και την Παρασκευή 26-4-2024 και τη Μ. Δευτέρα 29-4-2024, από τις 08:00 έως τις 16:00.

Σε δύο τμήματα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (αίθουσα εκδηλώσεων «Μιχάλης Επ. Ζαφειρόπουλος») από τη Δευτέρα 22-4-2024 έως και την Παρασκευή 26-4-2024 και τη Μ. Δευτέρα 29-4-2024, από τις 08:00 έως τις 18:00.

Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του ΔΣΑ, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι δικηγόροι που είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εγγεγραμμένοι στο μητρώο μέχρι και τις 16-4-2024, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση ή είναι σε αναστολή.

Οι δικηγόροι θα έχουν τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω επτά εκλογικά τμήματα και θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο με την επιλογή «ΟΧΙ» ή «ΝΑΙ» και ένα ψηφοδέλτιο λευκό.

Οι εκλογείς πρέπει να φέρουν μαζί τους τη δικηγορική ταυτότητά τους ή οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ασφαλιστικό βιβλιάριο κ.ά.).

Επίσης από σήμερα, ξεκίνησε ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία θα ολοκληρωθεί τη Μ. Δευτέρα 29-4-2024 στις 18:00 το απόγευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.