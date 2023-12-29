Σπαραχτικές στιγμές στην κηδεία του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Βαστάω εγώ, βαστάω. Είμαι η μάνα του Λύγγε», ειπε η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, σε συγγενή που την άγκαλιασε για να τη συλλυπηθεί, έξω από την εκκλησία και πριν ξεκινήσει η πομπή για το κοιμητήριο της Θέρμης. Εκεί γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος με τους συναδέλφους του να πυροβολούν στον αέρα, να φωνάζουν «αθάνατος» και να αποθέτουν τους μπερέδες τους στον τάφο του.

Η εξόδιος ακολουθία του 31χρονου αστυνομικού, που πέθανε μετά από 20 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ μετά το χτύπημα που δέχτηκε από φωτοβολίδα στα επεισόδια στου Ρέντη εψάλη στο ναό του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης και ήταν πάνδημη.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία προεξήρχε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ενώ ακολούθησε η ταφή του στο κοιμητήριο της Θέρμης. Εκεί έφτασε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα η σορός του αστυνομικού, συνοδεία δεκάδων μηχανών της αστυνομίας και περιπολικών, ενώ πολίτες συγκεντρωμένοι απηύθυναν τιμητικό χαιρετισμό στον νέο άνδρα που τόσο άδικα χάθηκε.

Το «παρών» στην κηδεία του νεαρού αστυνομικού έδωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δ. Νατσιός, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γ. Οικονόμου, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο υφυπουργός Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλαφάτης, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο απερχόμενος δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, βουλευτές και εκπρόσωποι φορέων.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης έδωσε γενναία μάχη επί 20 ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή μετά τον τραυματισμό του από ναυτική φωτοβολίδα που έριξαν χούλιγκαν στη διάρκεια επεισοδίων στου Ρέντη. Την ίδια ώρα η αστυνομία έχει βάλει στο κάδρο των ερευνών 25 άτομα που μετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη δολοφονική επίθεση, αλλά και στην οργάνωση των επεισοδίων.

Ο μόλις 31 ετών αστυνομικός των ΜΑΤ άφησε την τελευταία του πνοή στην εντατική, μια μέρα μετά τα γενέθλιά του. Μέσα στο ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη προκαλούν συγκίνηση τα στεφάνια των γονιών του και εκείνο της δίδυμης αδελφής του, Κατερίνας.

Στην είσοδο του ναού, το στεφάνι της γιαγιάς του, του παππού του Γιώργου, που αποχαιρετούν το εγγόνι τους, του πρωθυπουργού με το λιτό σημείωμα «με τιμή σε σεβασμό», του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη και δεκάδες στεφάνια συναδέλφων, συγγενών, φίλων και φορέων. Τιμές αποδίδει άγημα της ΕΛ.ΑΣ. ενώ τη σορό του Γιώργου Λυγγερίδη, μετέφεραν εντός του ναού στους ώμους τους, συνάδελφοί του από τη διμοιρία του στα ΜΑΤ.

Επικήδειο για τον αδικοχαμένο αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη εκφώνησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος. «Αυτούς που πέφτουν την ώρα του καθήκοντός τους ονομάζουμε ήρωες, ως μέλη της εκκλήσιας μπορούμε να προσευχηθούμε σε Εκείνον που είναι η ζωή και η Ανάσταση των ανθρώπων να τον παραλάβει στην στοργική του αγκαλιά και να του χαρίσει την αιώνια ανάπαυση και την ζώη της Ανάστασης», είπε μεταξύ άλλων στον επικήδειο.

Ακούστε απόσπασμα από τον επικήδειο του διμοιρίτη:

