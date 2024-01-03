Αστυνομικοί: Ζητούν ονοματοδοσία οδού σε «Γεώργιος Λυγγερίδης»

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, εκπροσωπώντας τους Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Νομό Θεσσαλονίκης, με επιστολή τους στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη προτείνει την ονοματοδοσία δρόμου σε οδό «Υπαρχιφύλακα Γεωργίου Λυγγερίδη».

«Η βία και η στοχοποίηση προς τους αστυνομικούς έχει ξεφύγει από κάθε όριο», δήλωσε στο GRTimes o πρόεδρος της ΕΑΥΘ Θεόδωρος Τσαϊρίδης. «Αυτή θα είναι η πρώτη από μία σειρά δράσεων που σχεδιάζουμε αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε», τόνισε ο ίδιος.

Οι αστυνομικοί δεν δηλώνουν κάποια συγκεριμένη προτίμηση σε οδό.

«Το ζητήσαμε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης γιατί ο Λυγγερίδης ζούσε εδώ”, δήλωσε ο γεν. γραμματέας της ΕΑΥΘ Γιώργος Χατζόπουλος. “Κάποια οδός μπροστά σε αστυνομική υπηρεσία ή κοντά στο σπίτι του θα ήταν το καλύτερο θεωρούμε», λέει ο κ. Τσαϊρίδης.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή:

Σε μια κρίσιμη εποχή για την κοινωνία και την Ελληνική Αστυνομία, η μνημόνευση των Αστυνομικών που χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος αποτελεί πάνω από όλα, ηθική υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στις οικογένειές των ηρώων συναδέλφων μας. Ταυτόχρονα θα υπενθυμίζει σε ολόκληρη την κοινωνία την θυσία των συναδέλφων μας, η οποία μας γεμίζει περηφάνεια και κρατά υψηλό το φρόνημα όλων των Αστυνομικών που καθημερινά με ήθος, επαγγελματισμό και δυστυχώς λιγοστά μέσα, αντιμετωπίζουν την παραβατικότητα και το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Έλληνας και η Ελληνίδα Αστυνομικός δρουν με μοναδικό άξονα την διασφάλιση του αγαθού της ασφάλειας του Πολίτη και την εκπλήρωση της αποστολής του.

Ο Υπαρχιφύλακας ΛΥΓΓΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος υπηρετούσε στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Την 07/12/2023, ενώ βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, δέχθηκε δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη. Μετά από σκληρή μάχη επί 20 μέρες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο υπαρχιφύλακας της Υ.Α.Τ έφυγε από την ζωή την 27/12/2023 σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Τον συνάδελφο μας Γιώργο καθώς και όλους τους συναδέλφους που χάθηκαν στην προσπάθεια τους για μια ασφαλή κοινωνία, οφείλουμε να τους τιμούμε και να μην τους λησμονούμε!

