Περισσότεροι από 114.200 ψηφοφόροι έχουν εγγραφεί έως σήμερα προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, με τη συμμετοχή των εκτός Ελλάδας εκλογέων να έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό των πολιτών που ψήφισαν από το εξωτερικό στις βουλευτικές κάλπες του περσινού καλοκαιριού.

Συμμετοχή που όπως εκτιμάται αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, καθώς διανύουμε πλέον την τελευταία εβδομάδα λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας.

Οι εντός Ελλάδας εκλογείς που έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν μέσω ταχυδρομείου ανέρχονται σήμερα σε 80.908, γεγονός που καταδεικνύει το ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει και εντός της επικράτειας για τη λύση της επιστολικής ψήφου, τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πως θα επιδιώξει την καθιέρωσή της και στις γενικές εκλογές, πέραν των φετινών ευρωπαϊκών καλπών.

Την ίδια στιγμή, οι εγγεγραμμένοι εκτός Ελλάδας ξεπερνούν πλέον τους 33.350, αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με τις 17.365 ψήφους που μετρήθηκαν στα εκλογικά κέντρα της περιφέρειας εξωτερικού τον περασμένο Ιούνιο.

Οι περισσότερες εγγραφές από το εξωτερικό, σε ποσοστό που αγγίζει το 85%, εντοπίζονται στην Ευρώπη, όπου 28.177 πολίτες έχουν ζητήσει να λάβουν τον ειδικό φάκελο για συμμετοχή στις εκλογές.

Σχεδόν 3.500 έχουν εγγραφεί στη Βόρεια και την Κεντρική Αμερική, ξεπερνούν τους 700 οι εκλογείς που θα στείλουν την ψήφο τους από την Ασία, ενώ περισσότεροι από 600 θα λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία από την Ωκεανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πλατφόρμα έχουν εγγραφεί Έλληνες που κατοικούν σε χώρες όπως η Καμπότζη, η Παπούα - Νέα Γουινέα, το Ελ Σαλβαδόρ, το Καζακστάν, η Ακτή Ελεφαντοστού κ.α., χώρες στις οποίες δεν συστάθηκε εκλογικό τμήμα στις βουλευτικές εκλογές του 2023 εξαιτίας των περιορισμών που ίσχυαν.

Ως εκ τούτου, αυτή είναι η πρώτη φορά που όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, θα μπορέσουν να ψηφίσουν στις προσεχείς ευρωεκλογές, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Αρκετά μεγάλη εκπροσώπηση έχουν όλες οι ηλικιακές ομάδες, σε μία ακόμα ένδειξη του διαδεδομένου και ευρέως ενδιαφέροντος που υπάρχει για την επιστολή ψήφο.

Οι πολίτες 41-50 και 51-60 ετών αντιστοιχούν αυτή τη στιγμή στο 39,6% των εγγεγραμμένων.

Οι νεότεροι, 17 έως 30 και 31 έως 40 ετών, αντιστοιχούν στο 30,8%, ενώ οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, 61-70 και άνω των 71 ετών, αντιστοιχούν στο 29,6%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

