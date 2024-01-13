Με αμείωτους ρυθμούς προχωρούν τα έργα εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη - Ειδομένη, μια από τις πιο σημαντικές διασυνοριακές συνδέσεις προς τις βαλκανικές χώρες και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Με την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου από την ΕΡΓΟΣΕ, η οποία εκτιμάται στις αρχές του 2026, αναβαθμίζεται η υφιστάμενη σήμερα ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στη Βόρεια Μακεδονία και από κει στην Κεντρική Ευρώπη, ανοίγοντας και πάλι τον δρόμο για διεθνή επιβατικά δρομολόγια.

Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός του άξονα Θεσσαλονίκη - Ειδομένη θα βελτιώσει τις εμπορευματικές μεταφορές προς το εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διακίνησης containers μέσω σιδηροδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια γραμμή βαρύνουσας σημασίας για τη χώρα, καθώς ως διασυνοριακό τμήμα του βασικού δικτύου ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών που συνδέει τις περιφέρειες εντός της Ε.Ε. και εξασφαλίζει τις πολυτροπικές επιβατικές και εμπορικές μετακινήσεις) μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μεταφορά μερίδιου των μεταφορών από τους οδικούς στους σιδηροδρομικούς άξονες.

Το συνολικό μήκος του άξονα της γραμμής Θεσσαλονίκη (ΤΧ1) - Ειδομένη, στο οποίο θα εγκατασταθεί νέο σύστημα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS L1, είναι 71 χιλιόμετρα. Στο τμήμα Πολύκαστρο - Ειδομένη, το έργο εκτείνεται κατά μήκος της νέας παραλλαγής της γραμμής. Η υλοποίηση μάλιστα των έργων αναβάθμισης της γραμμής αυτής πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ και CEF).

Αντικείμενο του σημαντικού αυτού έργου είναι η εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ECTS Level1 στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Ειδομένη, μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα μήκους 20 χλμ. Πολύκαστρο - Ειδομένη, με την οποία αποφεύγεται η κίνηση μέσω της παλιάς χάραξης και οι ελιγμοί στην πορεία του Αξιού ποταμού, ενώ έχει προβλεφθεί και η αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες του συστήματος σηματοδότησης. Επιπλέον, στη νέα στάση του Μικρού Δάσους θα κατασκευασθεί παρακαμπτήριος γραμμή με ηλεκτροκίνηση, μήκους 2,2 χλμ.

Ταυτόχρονα, εξελίσσονται και οι τελευταίες εργασίες αποκατάστασης του υφιστάμενου τεχνικού cut&cover (Τ6). Με την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, θα παραδοθεί σε χρήση η γραμμή Πολύκαστρο - Ειδομένη με εγκατεστημένο σύστημα ηλεκτροκίνησης σε όλο το μήκος της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, κ. Χρήστος Παληός σε δήλωσή του στο ΑΠΕ -ΜΠΕ για την πορεία του έργου, τόνισε «ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη - Ειδομένη, συνιστά ένα έργο σημαντικό για την ασφάλεια και λειτουργία του σιδηρόδρομου, που θα τονώσει τις εμπορευματικές μεταφορές προς το εξωτερικό, αλλά θα βελτιώσει και την επιβατική σιδηροδρομική εξυπηρέτηση της περιοχής αυτής, με προφανή οφέλη για την οικονομία της χώρας. Με την ολοκλήρωση μάλιστα αυτού του άξονα που οδηγεί στα σύνορα με τη Δυτικά Βαλκάνια, θα δοθεί η δυνατότητα επανεκκίνησης των διεθνών επιβατικών δρομολογίων προς χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

