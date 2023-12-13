Ξωτικά, αγκαλιές, φάτνη και πολλές ακόμη λέξεις, όχι απαραίτητα σε κλίμα εορταστικό, θα ...πέσουν στα τραπέζια που θα στηθούν για τις ανάγκες των αγώνων σκραμπλ που θα διεξαχθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο (16-17/12), στη Θεσσαλονίκη.

Οι αγώνες στο ταμπλό του δημοφιλέστερου επιτραπέζιου παιχνιδιού λέξεων παγκοσμίως διοργανώνονται από την Ένωση Σκραμπλ Θεσσαλονίκης, με δεκάδες συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα.

Παίκτες από την Αθήνα, τη Βέροια, τη Θεσσαλονίκη, τη Μήλο, την Καστοριά, την Πτολεμαΐδα, τη Ρόδο θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη σε ένα από τα πιο πολυπληθή τουρνουά της χώρας, ανέφερε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ Θράσος Μυρσίνης.

Oριο ηλικίας στις συμμετοχές προς τα πάνω δεν υπάρχει, αλλά το κατώτερο είναι το 16ο έτος.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη Μονή Λαζαριστών σε 8 γύρους και το Τουρνουά Σκραμπλ θα είναι ανοιχτό σε όλες και όλους ανεξαιρέτως, εξήγησε o Θράσος Μυρσίνης.

«Όπως κάθε φορά έτσι και φέτος το διήμερο θα έχει οκτώ παρτίδες, θα παίξουν όλοι οι συμμετέχοντες πέντε αγώνες το Σαββάτο και τρεις την Κυριακή. Οι συμπαίκτες θα έχουν ένα γεμάτο πρόγραμμα και λέω συμπαίκτες γιατί στο σκράμπλ δεν λέμε αντιπάλους» σημειώνει ο κ. Μυρσίνης.

«Είμαστε ένα νεοφυές σωματείο με ζωή τεσσάρων ετών και η Θεσσαλονίκη έχει το προνόμιο να είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που έχει και δεύτερο σωματείο σκραμπλ» επισήμανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ.

Η εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ, περιέχει πολλές εκπλήξεις και εγγυημένη διασκέδαση, που ιδανικά προσφέρει το αγαπημένο παιχνίδι της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν απονομές δώρα και τιμητικές διακρίσεις.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

