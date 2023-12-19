Χριστουγεννιάτικα πάρκα στην Αττική για γιορτινές και οικογενειακές βόλτες…

Δεν ξέρω για εσάς, εμείς, πάντως, τρελαινόμαστε για παρεΐστικες χριστουγεννιάτικες βόλτες στην πόλη και, που αλλού μπορούμε να κάνουμε πιο γιορτινές βόλτες, από τα χριστουγεννιάτικα πάρκα. Είτε με φίλους, είτε πιο ρομαντικά, είτε οικογενειακά, τα Πάρκα, τα οποία θα βρείτε στην πόλη, είναι για όλα τα γούστα και τις περιστάσεις.

Από αγορές, για τα χριστουγεννιάτικα δώρα μας -και όχι μόνο- μέχρι παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους, παγοδρόμια (που είναι το απόλυτο must των Χριστουγέννων, αλλά και του χειμώνα γενικότερα), stands με φαγητό (γιατί γιορτές και φαγητό πάνε μαζί), αλλά και μία σειρά δραστηριοτήτων, χριστουγεννιάτικων εργαστηρίων και εκδηλώσεων, η Αθήνα για ακόμη μία φορά, ντύνεται στα γιορτινά της και ετοιμάζεται να μας μεταδώσει λίγη -ή και πολλή- από τη μαγεία των ημερών.

