Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί

στην περιφερειακή Aιγάλεω προς τον Σκαραμαγκά στο ύψος των Νεόκτιστων λόγω τροχαίου ατυχήματος

στην Λ. Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά

στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια

στα δύο ρέυματα της Λ. Κηφισίας προς το Ψυχικό

στην κάθοδο της Λ. Μεσογείων κατα μήκος του Χολαργού

και στην παραλιακή προς τον Πειραιά τόσο από το Ελληνικό προς το ΕΔΕΜ όσο και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου

Πηγή: skai.gr

