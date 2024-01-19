Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί
- στην περιφερειακή Aιγάλεω προς τον Σκαραμαγκά στο ύψος των Νεόκτιστων λόγω τροχαίου ατυχήματος
- στην Λ. Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά
- στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια
- στα δύο ρέυματα της Λ. Κηφισίας προς το Ψυχικό
- στην κάθοδο της Λ. Μεσογείων κατα μήκος του Χολαργού
- και στην παραλιακή προς τον Πειραιά τόσο από το Ελληνικό προς το ΕΔΕΜ όσο και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου
Πηγή: skai.gr
