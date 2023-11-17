Δήλωση επανόρθωσης

Σχετικά με άρθρο γνώμης του δημοσιογράφου κ. Αρη Πορτοσάλτε που είχε δημοσιευθεί στο skai.gr την 21.6.2022 σχετικά τη δικαστική διαμάχη των Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλέξανδρου Τάρκα με τον Σάμπυ Μιωνή, ακολουθεί παρακάτω αποκαταστατική δήλωση του δημοσιογράφου, κατόπιν αιτήματος επανόρθωσης που υπέβαλαν οι κ.κ. Φιλιππάκης και Τάρκας:

α) Ανακαλώ τις παρακάτω φράσεις και προτάσεις, καθώς και το γενικότερο νόημα και το όλο περιεχόμενο όσων έχω γράψει στον www.skai.gr, στις 21 Ιουνίου 2022, και έχω μεταδώσει, μέσω της ραδιοφωνικής μου εκπομπής στον ΣΚΑΪ 100,3 FM, στις 28 Ιουνίου 2022 και 1 Ιουλίου 2022, σχετικά με την δικαστική διαμάχη των Ιωάννη Φιλιππάκη, Αλεξάνδρου Τάρκα και της εφημερίδας «Δημοκρατία» με τον Σάμπυ Μιωνή.



β) Ανακαλώ τους ισχυρισμούς ότι οι Ιωάννης Φιλιππάκης και Αλέξανδρος Τάρκας άσκησαν εκβιασμό στον Σάμπυ Μιωνή. Το αληθές είναι ότι δεν υπήρξε εκβιασμός, καθώς δεν διαπιστώθηκε κάτι που να δείχνει τέλεση εγκλήματος. Ουδέποτε υπήρξε εκβίαση του Σάμπυ Μιωνή και ουδέποτε έπραξαν αυτό ή οτιδήποτε σχετικό οι Ιωάννης Φιλιππάκης και Αλέξανδρος Τάρκας.



γ) Ανακαλώ τους ισχυρισμούς ότι η κυρία Αντεισαγγελέας στην πρότασή της προς το δικαστικό συμβούλιο εξιστόρησε λεπτομέρειες για εκβιασμό που υπέστησαν ο Μιωνή και οι συνεργάτες του (Σταύρος Παπασταύρου και Άγγελος Μεταξάς) και ότι κατέληξε στο συμπέρασμα να μην προτείνει την δίωξη των κατηγορουμένων, επειδή ο επιχειρηματίας δεν ενέδωσε στις απειλές τους. Το αληθές είναι ότι η κυρία Αντεισαγγελέας δεν εξιστορεί κανέναν εκβιασμό ή απόπειρα εκβιασμού αλλά απλώς επαναλαμβάνει, ως είχε υποχρέωση, όσα προηγουμένως αναφέρονται στο κατηγορητήριο, ώστε αμέσως μετά να καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τέλεση αδικήματος από τους Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλέξανδρο Τάρκα. Διαφορετικά η κυρία Αντεισαγγελέας δεν θα κατέθετε απαλλακτική πρόταση.



δ) Ανακαλώ τους ισχυρισμούς ότι η πρόταση της κυρίας Αντεισαγγελέως ήταν απαλλακτική, επειδή ο Μιωνή δεν ενέδωσε σε απειλές από τους Φιλιππάκη και Τάρκα και δεν τους πλήρωσε. Η πρόταση της κυρίας Αντεισαγγελέως και το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου καθιστούν σαφές, ότι ουδέποτε διατυπώθηκε καμιά απειλή η απαίτηση παράνομης πληρωμής από τους Φιλιππάκη και Τάρκα κατά του Μιωνή. Το αληθές είναι ότι υπήρξαν συνήθεις διαβουλεύσεις μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών επί μακρόν και κατά τη διάρκειά τους, κάθε πλευρά ήγειρε τα αιτήματά της προς επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού.



ε) Ανακαλώ τους ισχυρισμούς ότι τα γεγονότα που περιγράφονται από την κυρία Αντεισαγγελέα τα αποδέχονται όλοι οι εμπλεκόμενοι και έχουν κατατεθεί στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής προτού το θέμα παραπεμφθεί στην τακτική Δικαιοσύνη. Ουδέποτε οι Φιλιππάκης και Τάρκας ή άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αποδέχτηκαν τα γεγονότα που ισχυριζόταν ο Μιωνή.

στ) Αναγνωρίζω ότι όσα έγραψα και μετέδωσα σε βάρος των Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα, όπως τελικά προέκυψε, δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.



ζ) Σέβομαι και δεν αμφισβητώ την τιμή, την υπόληψη και την επαγγελματική φήμη τον Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλεξάνδρου Τάρκα



