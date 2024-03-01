Δικογραφία σε βάρος «των πιλότων» που έτρεχαν με 292 χιλιόμετρα

Από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σε βάρος δύο οδηγών, ηλικίας 62 και 29 ετών.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η ταυτοποίηση των δύο οδηγών κατέστη δυνατή καθώς είχαν αναρτήσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο, ως οδηγοί οχημάτων, ανέπτυσσαν μεγάλη ταχύτητα σε οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής, εγκυμονώντας κατά τον τρόπο αυτό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος και επαυξάνοντας τον κίνδυνο για τους λοιπούς οδηγούς.

Συγκεκριμένα, οι δύο οδηγοί διαπιστώθηκε από το ανηρτημένο βιντεοληπτικό υλικό, κατά περίπτωση, ότι:

Κινούνταν καθ' υπέρβαση των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων, με ταχύτητες μεταξύ εκατό (100) και εκατόν εβδομήντα οχτώ (178) χιλιομέτρων ανά ώρα, επί της ΕΟ Αθηνών-Σουνίου, από το ύψος της Βάρης Αττικής έως το ύψος της περιοχής Αγίας Μαρίνας Αττικής, ενώ προέβαιναν στην τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, διενεργώντας ταυτόχρονα συνεχείς, επαναλαμβανόμενους και επικίνδυνους ελιγμούς, χωρίς τη χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και προβαίνοντας σε αντικανονικό προσπέρασμα λοιπών οχημάτων.

Κινούνταν καθ' υπέρβαση των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων, με ταχύτητες μεταξύ εκατόν είκοσι (120) και διακοσίων δεκαπέντε (215) χιλιόμετρων ανά ώρα, επί της λεωφόρου Σχιστού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κερατσίνι.

Κινούνταν καθ' υπέρβαση των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων, με ταχύτητες μεταξύ εκατόν εξήντα (160) και διακοσίων είκοσι (220) χιλιομέτρων ανά ώρα, επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής των Μεγάρων.

Κινούνταν καθ' υπέρβαση των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων, με ταχύτητες μεταξύ διακοσίων είκοσι τριών (223) και διακοσίων ενενήντα δύο (292) χιλιομέτρων ανά ώρα, επί μη προσδιοριζόμενου εθνικού οδικού άξονα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, θα συνεχιστούν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής οι εξειδικευμένες τροχονομικές δράσεις και οι επισταμένες έρευνες, με στόχο την προστασία των οδηγών και την επαύξηση της οδικής ασφάλειας, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας, ενώ ταυτόχρονα θα ενταθούν οι προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των οδηγών για τους κινδύνους της επικίνδυνης οδήγησης.

