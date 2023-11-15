Με αίτημα εξαίρεσης στο πρόσωπο της προέδρου του Μεικτού Ορκωτου Δικαστηρίου προσήλθε η υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, που σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία της για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ο Αλέξης Κούγιας ζήτησε 20λεπτη διακοπή προκειμένου να καταθέσει γραπτώς αίτηση εξαίρεσης στο πρόσωπο της προέδρου.

«Θέλω 20 λεπτά διότι δεν πρόλαβα, ήμουν στη Μυτιλήνη χθες και τη Δευτέρα είχα ένα προσωπικό θέμα. Επειδή είναι σοβαρό θέμα και θέλω να αναπτύξω πολύ αναλυτικά το θέμα αυτό» είπε ο Αλέξης Κούγιας, προκαλώντας την αντίδραση της προέδρου που του είπε ότι έχει μόνο δέκα λεπτά.

Η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το δικαστήριο θα διακόψει για δέκα λεπτά με τον Αλέξη Κούγια να σχολιάζει ότι «δεν μπορεί ένα τόσο σοβαρό θέμα να γίνεται με χρονοδιακόπτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

