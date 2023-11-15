Μέσω του kataggelies@skai.gr, οι πολίτες αναδεικνύουν τα προβλήματα της καθημερινότητας στην περιοχή τους.

Έτσι και σήμερα κάτοικος της Αγίας Παρασκευής προέβη σε καταγγελία σχετικά με την καινούρια πεζογέφυρα στην περιοχή η οποία βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και δυσκολεύει τη διέλευση των περαστικών.

Πρόκειται για μία από τις έξι πεζογέφυρες που στοίχισε πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δημοπρατήθηκαν από την περιφέρεια Αττικής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το ασανσέρ είναι χαλασμένο για μήνες και βρόμικο.

Υπενθυμίζεται πως χθες ο ΣΚΑΙ ανέδειξε παρόμοιο πρόβλημα στην πεζογέφυρα του Παλαιού Φαλήρου.

Πηγή: skai.gr

