Νέος τραυματισμός αθλήτριας στο Ποσειδώνιο της Θεσσαλονίκης

Από την προπόνηση… στο νοσοκομείο κατέληξε μια 12χρονη κολυμβήτρια του προ αγωνιστικού τμήματος του Άρη. Στην προσπάθεια της να βγει από την πισίνα, λίγο μετά το τέλος της προπόνησης της, στο Ποσειδώνιο Εθνικό Κολυμβητήριο, χθες περίπου στις οκτώμισι, τραυματίστηκε.

Πάτησε σε σπασμένο πλακάκι με αποτέλεσμα να κοπεί στην κνήμη.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και της έγιναν εφτά ράμματα.

Όπως καταγγέλλουν γονείς παρά το γεγονός ότι καθημερινά στον χώρο προπονούνται εκατοντάδες αθλητές δεν υπάρχει γιατρός για να παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που χρειαστεί.

Όπως λένε γονείς στο Thestival δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει παρόμοιο περιστατικό και όπως καταγγέλλουν δεν θα είναι και η τελευταία αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα.

Μάλιστα, στον χώρο του μεγαλύτερου κολυμβητηρίου της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει γιατρός για να επιβλέπει στις προπονήσεις των αθλούμενων και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες όπου χρειαστεί.

