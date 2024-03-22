Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Γλυφάδας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής, 2 ανήλικοι, ηλικίας 17 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι αστυνομικοί εντόπισαν τους 2 ανήλικους σε δρόμο στη Γλυφάδα και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά την έρευνα, βρέθηκε στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκε, ποσότητα κάνναβης 189 γραμμ. και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

