Της Ιωάννας Μάνδρου

Tην συνέχιση των εργασιών για την κατασκευή σταθμού του Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίπτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που είχαν καταθέσει κάτοικοι της περιοχής, ζητώντας την προσωρινή διακοπή του έργου. Παράλληλα, αναμένεται από το Ανώτατο Δικαστήριο και απόφαση για την κύρια προσφυγή που έχουν καταθέσει κάτοικοι της περιοχής ζητώντας γενικά την ακύρωση των εργασιών για το Μετρό στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου Μαργαρίτα Γκορτζολίδου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Βασιλειάδη, απέρριψε σε αυτή τη φάση την αίτηση αναστολή των κατοίκων.

Στο σκεπτικό των ανώτατων δικαστών, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το Δικαστήριο «σταθμίζοντας τους λόγους δημοσίου συμφέροντος, τους οποίους επικαλείται η διοίκηση, οι οποίοι μάλιστα επιβάλλουν και κατά τα δεδομένα κοινής πείρας την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, κρίνει ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω λόγος για τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων λόγω ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς βλάβης των κατοίκων». Το ανώτατο δικαστήριο κατά την κρίση του στο πλαίσιο της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων, ασχολήθηκε και με την κοπή των δένδρων στην πλατεία, που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες αντιδράσεις και εντάσεις στην περιοχή.

Ειδικότερα στην απόφαση του υπογραμμίζει για το συγκεκριμένο θέμα:

«Από τα στοιχεία προκύπτει ότι αντιμετωπίστηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού περιγράφεται πλήρως η βλάστηση επί της πλατείας Εξαρχείων και καταγράφεται η προστασία είτε με μεταφύτευση προσωρινά, κατά το μεγαλύτερο μέρος και η επαναφύτευση των δέντρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όπου αυτό είναι επιστημονικά εφικτό, είτε στην αντίθετη περίπτωση, με την αναπλήρωση των δέντρων και φυτών με βλάστηση του αυτού είδους».

Επίσης, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «προβλέπεται η ενίσχυση του αστικού πρασίνου πλησίον της πλατείας Εξαρχείων σε διάφορα σημεία τα οποία θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ενώ λήφθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος, τόσο κατά τη χάραξη όσο και κατά την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού και όλες οι εργασίες προβλέπεται να γίνουν βάσει σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί».

Προκύπτει επομένως, κατά την απόφαση, ότι όλες οι δυσμενείς επιπτώσεις που επικαλούνται οι 50 κάτοικοι «στο αστικό περιβάλλον και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής των Εξαρχείων οι οποίες προκαλούνται ή ενδέχεται να προκληθούν από τις πρόδρομες εργασίες και την κατασκευή του επίμαχου ουσιώδους έργου υποδομής, έχουν προβλεφθεί με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, έχουν αξιολογηθεί και έχουν αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα».

Σε άλλο σημείο, το ΣτΕ επισημαίνεται ότι:

«Υπό τα δεδομένα αυτά, όμως, οι δυσμενείς επιπτώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή του επίμαχου σταθμού (τοποθέτηση εργοταξίου, αρχαιολογικές έρευνες, αφαίρεση και μεταφύτευση δέντρων και λοιπής βλάστησης και άλλα) έχουν περιγραφεί στις σχετικές μελέτες και έχουν εκτιμηθεί προσηκόντως και επιπλέον περιορίζονται σε αυτό το στάδιο της εκτέλεσης του έργου.

Είναι δηλαδή προσωρινές, εν πάση δε περιπτώσει, οι εν λόγω επιπτώσεις αμβλύνονται σημαντικά με τις ειδικές ρήτρες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

1) τη μέριμνα αναδόχου να περιορίσει κατά το δυνατόν χρονικά την κατάληψη της πλατείας Εξαρχείων,

2) την υποχρέωση και για την προσωρινή μεταφύτευση των υφιστάμενων επί της πλατείας δέντρων και θάμνων που δύνανται επιτυχώς να μεταφυτευτούν και

3) τη φύτευση κατά τη φάση κατασκευής του έργου 2.000 νέων δέντρων εντός της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων και πλησίον της πλατείας ή στην ευρύτερη περιοχή και τη διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου».

Και καταλήγουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι «η βλάστηση πρόκειται να αποκατασταθεί πλήρως βάσει και άλλων ειδικών μελετών και ρητρών όρων και προβλέψεων για τη μεταφύτευση δέντρων και τη φύτευση νέων με αποτέλεσμα το ισοζύγιο πρασίνου να εμφανίζεται θετικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.