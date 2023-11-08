Λογαριασμός
Φωτιά στη Τζιά - Αναχωρούν πυροσβέστες από το Λαύριο

Στο σημείο επιχειρούν εθελοντές πυροσβέστες με δύο οχήματα και από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

φωτια

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μυλοπόταμος στην Τζιά και σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλεί σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν εθελοντές πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Για την Τζιά αναχωρούν με πλοίο από το Λαύριο στις 17:30 προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς 21 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

