Κατάληψη σε χώρο της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ από αντιεξουσιαστές

Αναφέρουν ότι κατέλαβαν τον χώρο, ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου, για να δημιουργήσουν το «Ελευθεριακό στέκι Privavera»

Σε κατάληψη χώρου στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, όπου λειτουργούσε σε προηγούμενη περίοδο κυλικείο προχώρησαν μέλη φοιτητικής παράταξης του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη της παράταξης «Αναρχική Συνέλευση Φοιτητ(ρι)ών Quieta Movere» δημοσιεύουν φωτογραφίες από τη δράση τους, όπως ένα μεγάλο πανό στο κτίριο της Θεολογικής με συνθήματα υπέρ των καταλήψεων (φωτ).

Επίσης έχουν αναρτήσει το «πρόγραμμα» της κατάληψης για τις επόμενες μέρες και αναφέρουν ότι κατέλαβαν τον χώρο, ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου, για να δημιουργήσουν το «Ελευθεριακό στέκι Privavera».

Πηγή: skai.gr

