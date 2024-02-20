Απάντηση του ΣΚΑΪ στον Αντώνη Κανάκη

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου που δικαιώνει τον ΣΚΑΪ εναντίον του Αντώνη Κανάκη, ο παρουσιαστής μέσω της εκπομπής του στις 19/2/2024 άφησε άθλια υπονοούμενα κατά του σταθμού λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «μπορεί ο ΣΚΑΪ να μην τα πηγαίνει καλά με την ουσία της δικαιοσύνης, αλλά τα πηγαίνει καλά με την λειτουργία της δικαιοσύνης».

Ο ΣΚΑΪ απαντά ως εξής:

«Ο κύριος Α. Κανάκης, όπως δηλώνει, δε γνωρίζει καλά «την λειτουργία της δικαιοσύνης», τουλάχιστον όσο καλά την γνωρίζει ο ΣΚΑΪ.

Δε γνωρίζει δηλαδή ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα δε χαρίζει 2,5 εκ. ευρώ αν δεν τα έχεις δουλέψει μόνο και μόνο επειδή λέγεσαι Αντώνης Κανάκης και θεωρείς ότι όλα πρέπει να λειτουργούν υπέρ σου.

Χρήματα τα οποία άνθρωποι, στους οποίους απευθύνεται καθημερινά με λαϊκίστικες φανφάρες και δήθεν επίγνωση των δυσκολιών που περνάνε, δε θα δούνε ποτέ και ας δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ.

Λυπούμαστε κύριε Κανάκη που γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και σας στεναχωρήσαμε.

Μπορείτε να συνεχίσετε να βγάζετε χολή. Περαστικά σας και με τις υγείες σας.



Πηγή: skai.gr

