Συνολικά 31 μετανάστες επιχείρησαν να μεταφέρουν παράνομα στη χώρα με φορτηγά οχήματα, δύο διακινητές, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Τελωνείο των Κήπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών χθες -σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις- οι δύο αλλοδαποί διακινητές οδηγώντας Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητα (ρυμουλκά μετά των ρυμουλκούμενων) μετέβησαν στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα.

Στη διάρκεια του προβλεπόμενου ελέγχου των οχημάτων που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου και με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών, εντοπίστηκαν κρυμμένοι στα ρυμουλκούμενα των δύο οχημάτων, 21 μετανάστες στο πρώτο και δέκα στο δεύτερο.

Σημειώνεται πως κατασχέθηκαν τα οχήματα, κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς.



Πηγή: skai.gr

