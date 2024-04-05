Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλο μποτιλιάρισμα 9χλμ υπάρχει αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού λόγω σύγκρουσης νταλίκας με ΙΧ που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από πριν τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης ως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας που σημειώθηκε η σύγκρουση.

Επιπλέον, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα εξόδου των εθνικών οδών. Συγκεκριμένα,

- στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί έως και τον Ασπρόπυργο

- στο ρεύμα εξόδου του Κηφισού από το Ρέντη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια

Πηγή: skai.gr

