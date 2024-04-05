Μετρό: Κλειστός ο σταθμός «Πειραιάς» το Σαββατοκύριακο λόγω εργασιών

Κλειστός θα είναι ο σταθμός «Πειραιάς» του Μετρό το Σάββατο 6 Απριλίου αλλά και την Κυριακή 7 Απριλίου καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, θα γίνουν τεχνικές εργασίες στον σταθμό.

Όπως γνωστοποίησε η ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός της Γραμμής 3 του Μετρό «Πειραιάς», θα είναι κλειστός το Σαββατοκύριακο, λόγω τεχνικών εργασιών.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό «Πειραιάς» χωρίς στάση.

Οι σταθμοί του Μετρό, «Δημοτικό Θέατρο», «Πειραιάς» και «Μανιάτικα», θα συνδέονται μέσω της λεωφορειακής γραμμής 909.

Πηγή: skai.gr

