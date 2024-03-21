Ποινή φυλάκισης συνολικά 11 μηνών κατά συγχώνευση, για τις πέντε από τις έξι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν, επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας στα δύο αδέρφια ηλικίας 42 και 32 ετών που συνελήφθησαν για επεισόδιο σε βάρος οικογένειας Ρομά στην Ανθήλη.

Συγκεκριμένα κατηγορούνταν για τις πράξεις, της απειλής και της εξύβρισης, παράνομης οπλοφορίας, παράνομης κατοχής κυνηγετικού όπλου, παράνομης κατοχής όπλου και φυσιγγίων και διακεκριμένης φθοράς με φωτιά, από κοινού.

Κρίθηκαν ένοχοι για τις πέντε πρώτες κατηγορίες και αθωώθηκαν για τις διακεκριμένες φθορές με φωτιά, καθώς υπήρξαν αμφιβολίες για τα καμένα αντικείμενα που εντόπισαν οι αστυνομικοί στην κατοικία των Ρομά.

Η ποινή τους έχει 3ετη αναστολή, ενώ ασκήθηκε και έφεση ζητώντας την εξαφάνισή της.

Η απόφαση του Δικαστηρίου δεν άφησε ευχαριστημένη καμία από τις δύο πλευρές, καθώς οι κάτοικοι της Ανθήλης υποστηρίζουν ότι δεν έκαναν καμία από τις πράξεις που τους καταλογίζουν, αντιθέτως όπως λένε αντιμετωπίζουν καθημερινά την αυξημένη παραβατικότητα των Ρομά, ενώ από την άλλη η οικογένεια που κατήγγειλε την επίθεση σε βάρος της, ζητούσε την παραδειγματική τιμωρία των δύο κατηγορουμένων και τη φυλάκισή τους.

Έξω από τα Δικαστήρια δεν έλειψαν και πάλι οι φωνές από συγκεντρωμένους Ρομά που ζητούσαν δικαιοσύνη.

Πηγή: lamiareport.gr



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.