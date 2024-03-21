Δόμνα Μιχαηλίδου: «Αυξάνουμε την απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας»

«Είμαστε σε μια εποχή που έχουμε καταφέρει να έχουμε μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας και την ίδια στιγμή πολλούς εργοδότες που αναζητούν, αλλά δεν βρίσκουν εύκολα, το κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, έχουμε περισσότερους από πότε ευρωπαϊκούς πόρους για να επενδύσουμε στην κατάρτιση των εργαζομένων. Γι΄ αυτό πρέπει να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, ώστε να βρούμε άμεσα τους τρόπους απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην παρουσίαση της μελέτης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα: «Προβληματικές όψεις της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Μια νέα θεώρηση της ποιότητας».

Όπως εξήγησε η Υπουργός η εποχική απασχόληση αλλά η γεωγραφική αναντιστοιχία εντείνουν αυτή την ασυμμετρία, στην οποία χρειάζεται άμεσα να δοθεί λύσει μέσω της σωστής πληροφόρησης και κατάρτισης. Η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης ποιοτικών ελέγχων στην κατάρτιση και στην πιστοποίηση. Επιπλέον, αναφέρθηκε, στην ανάγκη αλλαγών στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά ως προς την ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων. Να έχουν δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, και να διασφαλίσουν μια υγιή επαγγελματική εξέλιξη.

Σύμφωνα την Υπουργό είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, φορέων κατάρτισης και επιχειρήσεων, με σκοπό την διαρκή ανταλλαγή πρακτικών, για την επίτευξη της επιθυμητής βελτίωσης του πλαισίου της επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας μας. Όπως υποστήριξε η Δόμνα Μιχαηλίδου μελέτες όπως αυτή που υλοποίησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, είναι πολύ σημαντικές καθώς οι εργοδότες είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι: «Πρέπει, επιτέλους, να εναρμονίσουμε το ελληνικό σύστημα της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επιδίωξή μας είναι να εγκαταλείψουμε τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες που σχετίζονται με την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων και να επικεντρωθούμε στις μακροπρόθεσμες ανάγκες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης. Σκοπός είναι η βιωσιμότητα του συστήματος που θα συμβάλει όχι μόνο στην προσωπική ανάπτυξη των καταρτιζομένων αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ευημερία της χώρας».

Ο Πρόεδρος, της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, δήλωσε ότι: «Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων προχώρησε στην υλοποίηση μελέτης με αντικείμενο τα προβλήματα ποιότητας της κατάρτισης των ενηλίκων στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι οι μεγάλες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικής κοινότητας σε δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται να βρουν ανταπόκριση σε ένα αναβαθμισμένο και ποιοτικό σύστημα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με άμεσες και τολμηρές διορθωτικές παρεμβάσεις της πολιτείας σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.»

