Βραβεία από τον οργανισμό Athena40 σε γυναίκες που συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Γυναίκες από όλο τον κόσμο που με τη δουλειά τους συμβάλλουν στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος συγκέντρωσε το βράδυ της Τετάρτης στο Mansion House του Λονδίνου η πρωτοβουλία Athena40.

Εκεί, στην επίσημη κατοικία του λόρδου δημάρχου του ιστορικού Σίτι, του χρηματοοικονομικού κέντρου της βρετανικής πρωτεύουσας, απονεμήθηκαν τα επτά βραβεία για «Παρεμβάσεις Γυναικών για ένα Βιώσιμο Μέλλον».

Η πρωτοβουλία Athena40 είναι δημιούργημα της Ελισάβετ Φιλιππούλη και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού της Global Thinkers Forum. Έχει ως στόχο την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας και συμμετοχής σε όλους τους τομείς σε όλο τον κόσμο, την ενίσχυση της ποικιλότητας και την υπεράσπιση της ισότητας φύλων καθώς και την υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών από όσους κατέχουν ηγετικές θέσεις.

Η οικοδέσποινα της βραδιάς, η σύζυγος του λόρδου δημάρχου Ελίζαμπεθ Μαϊνέλι, σημείωσε στον χαιρετισμό της πως «η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από την ένταξη των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία».

Η ίδια η κυρία Φιλιππούλη στάθηκε στην ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών ώστε να ενδυναμωθεί η παρουσία τους σε ηγετικές θέσεις και να συμβάλλουν στην οικονομική βιωσιμότητα.

Το βραβείο στην κατηγορία «Οραματίστρια Αλλαγής» απονεμήθηκε στην Νουρντενίζ Τουντσέρ για το έργο της στην αλλαγή αντιλήψεων στην Τουρκία για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το βραβείο «Ηγέτιδος για θετικό αντίκτυπο» κέρδισε η Λιν Πάρκερ η οποία με τον οργανισμό Funny Women βοηθά γυναίκες να βάζουν το χιούμορ στη δουλειά τους.

Η διευθύντρια του ΕΟΤ στο Λονδίνο Ελένη Σκαρβέλη ήταν η νικήτρια στην κατηγορία «Πρέσβειρα βιωσιμότητας», σε αναγνώριση των πρωτοβουλιών της για βιώσιμο τουρισμό στην Ελλάδα.

«Πρωτοπόρος στην τεχνολογία και στην καινοτομία» αναδείχθηκε η Σάρα Μίντι για τη συνεισφορά της στους τομείς της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης.

Για την «Προώθηση κατανόησης μεταξύ πολιτισμών» βραβεύθηκε η δημοσιογράφος, παραγωγός και πολλά άλλα Τζεραλντίν Σαρπ-Νιούτον, για το επί τέσσερις δεκαετίες έργο της στη γεφύρωση πολιτιστικών χασμάτων και στη δημιουργία κοινωνιών δίχως αποκλεισμούς.

Ως «Συνήγορος για τα δικαιώματα των γυναικών» βραβεύθηκε η οργάνωση αρωγής Media Matters for Women, για τη δύσκολη και επικίνδυνη δουλειά υπεράσπισης και προώθησης των δικαιωμάτων και της πληροφόρησης των γυναικών στη Σιέρα Λεόνε.

Τέλος, «Καλλιτέχνιδα της οποίας η δουλειά φαντάζεται εκ νέου τις κοινωνίες μας» αναδείχθηκε η Αναχίτα Ρεζβανί-Ραντ, Ιρανή του Λονδίνου που αναδεικνύει με το καλλιτεχνικό της έργο τις φωνές των καταπιεσμένων γυναικών στην πατρίδα της.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης στελέχη των υποστηρικτών της βραδιάς και του Athena40, London Press Club και KNOCK Inc.

