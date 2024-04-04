Διήμερο σεμινάριο στην Αθήνα για την κακοποίηση των ζώων σε δικαστές και εισαγγελείς

Της Ιωάννας Μάνδρου

Η κακοποίηση των ζώων και η σύνδεση της με φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και εγκληματικών συμπεριφορών γενικότερα, θα αποτελέσει αντικείμενο διήμερου σεμιναρίου σε δικαστές και εισαγγελείς.

Το σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, τελεί υπό την Αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου με την συνδρομή του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,αλλά και της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων.

Το σεμινάριο που έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 11 και 12 Μαΐου οργανώνεται από την zero Stray Pawject, με στόχο την ενημέρωση δικαστών και εισαγγελέων για θέματα κακοποιήσεων και ενδοοικογενειακής βίας και εγκληματικότητας γενικότερα με την ανταλλαγή επιστημονικών θέσεων.

Ειδικότερα ομιλητές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό με εξειδικεύσεις στα θέματα αυτά, θα θίξουν θέματα για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ζώων,τη σύνδεση της κακοποίησης ζώων με την ενδοοικογενειακή βία, την κακοποίηση παιδιών αλλά ακόμη και το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Η κακοποίηση των ζώων αποτελεί την πρώτη ένδειξη εγκληματικής συμπεριφοράς σε έναπροβληματικό περιβάλλον, όπως έχουν καταδείξει διεθνείς έγκυρες επιστημονικές έρευνες και μελέτες. Οπως τονίζεται σε ανακοίνωση της οργανώτριας για το σεμινάριο Zero Stray Pawject.

«Δίωξη και η αντιμετώπιση φαινομένων κακοποίησης των ζώων μπορεί να προσφέρει με μια ασφαλέστερη κοινωνία για όλους»ενώ σημειώνεται, ότι «η Ελλάδα είναι από μία από τις ελάχιστες χώρες που κατέστησαν τον βασανισμό και τη φόνευση ζώου ως κακούργημα.Οι αναφορές τέτοιων περιστατικών αυξάνονται ραγδαία με τους ειδικούς να μιλούν πλέον για τον σκοτεινό αριθμό εγκληματικότητας και την κορυφή του ενός εγκληματικού παγόβουνου».

Περισσότεροι από 13 ομιλητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα προβούν σε σχετικές τοποθετήσεις, ενώ στο σεμινάριο θα απευθύνουν σύντομες τοποθετήσεις η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα, η Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη και η αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα που έχει την εποπτεία για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία των ζώων, ενώ τοποθετήσεις για κρίσιμα και ενδιαφέροντα θέματα θα έχουν επιστήμονες και ειδικοί.

Το διήμερο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Μαΐου 2024 στο Κέντρο της Αθήνας. Συντονίστρια του σεμιναρίου είναι η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου.

Πηγή: skai.gr

