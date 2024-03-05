Διημερίδα για τα ασυνόδευτα ανήλικα στον Καρά Τεπέ

Mε έρευνα πεδίου στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) Λέσβου στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, για την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών αναγνώρισης και διαχείρισης ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων ολοκληρώθηκε η σχετική διημερίδα που πραγματοποίησε το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στη διάρκεια της, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από πανεπιστημιακούς, ερευνητές και εμπειρογνώμονες για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων. Στόχος η δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων εστιασμένων στις ειδικές συνθήκες των Κ.Υ.Τ., με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, όπως για παράδειγμα τη χρήση προσομοιωτών. Ας σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του έργου έχουν εκπονηθεί 12 εκπαιδευτικά σενάρια με προσομοιωτές εντοπισμού ευαλωτότητας, για τη βελτίωση των πρακτικών που χρησιμοποιούνται, την αναγνώριση προβλημάτων και την αποτελεσματική διαχείριση τους.

Ήδη, έχουν εκπαιδευτεί 30 αστυνομικοί οι οποίοι στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν ακόμη 330 αστυνομικούς πρώτης γραμμής, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη αναγνώριση, διαχείριση και παροχή βοήθειας στις ευάλωτες ομάδες. Επίσης, πρόκειται να εκδοθεί εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που θα στηρίζεται σε σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις διαχείρισης ευάλωτων ομάδων και θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν στις έρευνες πεδίου.

Στην διημερίδα παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α Νίκος Γερασιμίδης καιο βουλευτής Επικρατείας ΝΔ Γιώργος Σταμάτης.

Η δράση χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και υλοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία με εταίρο το ΚΕ.ΜΕ.Α. εντάσσεται δε στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαίδευσης για την υποστήριξη του προληπτικού και κοινωνικού έργου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

