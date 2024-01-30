Μαγευτικές εικόνες, με τις ορεινές περιοχές της Αττικής να έχουν «ντυθεί» λευκά, πρόσφερε το χιόνι το οποίο πέφτει από χθες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Η περιοχή θυμίζει αλπικό τοπίο, ενώ μικροί και μεγάλοι που επισκέφθηκαν την περιοχή το απόλαυσαν δεδομένου ότι δεν υπήρξαν προβλήματα στους δρόμους.

