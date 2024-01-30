Λογαριασμός
Μαγικές εικόνες στη χιονισμένη Ιπποκράτειο Πολιτεία - Αλπικό τοπίο η λίμνη - Δείτε φωτογραφίες

Ο χιονιάς περιορίστηκε στα βόρεια της Αττικής προσφέροντας ένα ωραίο θέαμα, χωρίς προς το παρόν προβλήματα

χιόνια στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Μαγευτικές εικόνες, με τις ορεινές περιοχές της Αττικής να έχουν «ντυθεί» λευκά, πρόσφερε το χιόνι το οποίο πέφτει από χθες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

χιονι

Η περιοχή θυμίζει αλπικό τοπίο, ενώ μικροί και μεγάλοι που επισκέφθηκαν την περιοχή το απόλαυσαν δεδομένου ότι δεν υπήρξαν προβλήματα στους δρόμους. 

χιονι

χιονι

