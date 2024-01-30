Μαγευτικές εικόνες, με τις ορεινές περιοχές της Αττικής να έχουν «ντυθεί» λευκά, πρόσφερε το χιόνι το οποίο πέφτει από χθες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.
Η περιοχή θυμίζει αλπικό τοπίο, ενώ μικροί και μεγάλοι που επισκέφθηκαν την περιοχή το απόλαυσαν δεδομένου ότι δεν υπήρξαν προβλήματα στους δρόμους.
Πηγή: skai.gr
- Συνελήφθη 80χρονος που πωλούσε σε γκαλερί πλαστούς πίνακες - Βρέθηκαν στην κατοχή του και αρχαία
- Εκκλησία της Ελλάδος για γάμο ομοφύλων: Δεν τον αποδεχόμαστε, αλλοιώνεται ο θεσμός της οικογένειας – Το κείμενο που θα διαβαστεί στις εκκλησίες την Κυριακή
- Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τα 50.000 ευρώ - Δείτε αν κερδίσατε
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.