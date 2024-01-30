Συνελήφθη, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 80χρονος ημεδαπός για πλαστογραφία, απάτη και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος, μαζί με άλλους συνεργούς οι οποίοι αναζητούνται, είχαν τοποθετήσει πλαστή υπογραφή καλλιτέχνη σε πίνακες με σκοπό τη πώληση πλαστών πινάκων φερόμενων ως φιλοτεχνημένων από γνωστή ζωγράφο σε οίκους πλειστηριασμών, γκαλερί τέχνης αλλά και σε ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Για τον τερματισμό της δράσης τους συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος και διακριβώθηκε το πεδίο δράσης του.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθη ο 80χρονος ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικίες και σε γκαλερί τέχνης παρουσία δικαστικού λειτουργού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -3- πλαστοί πινάκες και πλαστός πίνακας «έργο-κολώνα»,

• -6- αρχαία κινητά μνημεία και

• -11- βυζαντινές εικόνες.

Τα αρχαία κινητά μνημεία και οι βυζαντινές εικόνες μεταφέρθηκαν στην έδρα της ανωτέρω υπηρεσίας και εξετάστηκαν από αρχαιολόγο και βυζαντινολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι η πλειοψηφία τους εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα τεκμήρια θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

