Διαμαρτυρία φοιτητών στη Θεσσαλονίκη για την αστυνομική επιχείρηση στη Νομική ΑΠΘ

Παράσταση διαμαρτυρίας για την πρωινή αστυνομική επιχείρηση τερματισμού της κατάληψης στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ πραγματοποίησαν μέλη φοιτητικών παρατάξεων που συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κτίριο Διοίκησης του ΑΠΘ. Οι φοιτητές φώναξαν συνθήματα κατά της αστυνομικής παρουσίας στα πανεπιστήμια και κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας.

Νωρίτερα, λίγες ώρες μετά την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης του κτιρίου της Νομικής, έγινε ανακατάληψή του από φοιτητικές ομάδες.

Ανακοίνωση για όσα συνέβησαν εξέδωσε το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ, καθ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, αναφέροντας ότι μετέβη ο ίδιος το πρωί στο κτίριο της Νομικής, καθώς πληροφορήθηκε την εξελισσόμενη αστυνομική επιχείρηση και ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο αξιωματικό της επέμβασης ότι «σκοπός τους ήταν να εκκαθαρίσουν το κτίριο από την κατάληψη, χωρίς προσαγωγές φοιτητών-ριών και ότι θα αποχωρούσαν σύντομα, όπως κι έγινε».

Ο κ. Ζαρωτιάδης κοινοποιεί σχετικό βίντεο, όπου -όπως σημειώνει- φαίνεται ότι «στις 06:51, ακριβώς πίσω από τις συντεταγμένα αποχωρούσες αστυνομικές δυνάμεις ακολουθούσε πειθήνια και με ζηλευτή τάξη μια ομάδα περί των 25 "ταραχοποιών κουκουλοφόρων" και διερωτάται "ποιος ο λόγος αυτής της πρωινής «επεμβατικής γυμναστικής", καθώς το κτήριο, αφού "εκκαθαρίστηκε", ακολούθως, λογικό κι επόμενο, ανακαταλήφθηκε από τις φοιτήτριες και φοιτητές κατ' εφαρμογή των αποφάσεων των γενικών τους συνελεύσεων».

Απευθύνει, δε, έκκληση στην Ελληνική Κυβέρνηση «να σταματήσει την τακτική όξυνσης και σύγκρουσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

