Φραγμό έστησε η ΕΛΑΣ το απόγευμα της Πέμπτης στα Μάλγαρα για να μην αποκλείσουν οι αγρότες την Εθνική Οδό στο ύψος των Μαλγάρων.

Λίγο μετά τις 18:00 τα τρακτέρ κινήθηκαν αιφνιδιαστικά με τους αγρότες να έχουν ως στόχο τον αποκλεισμό της ΠΑΘΕ.

Οι ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας κινήθηκαν αστραπιαία στήνοντας φραγμό με κλούβα των ΜΑΤ στον κόμβο της αερογέφυρας στα Νέα Μάλγαρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας αύριο θα συνεδριάσουν στην Σίνδο για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα την κινητοποιήσεων τους.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους οι αγρότες αύριο αναμένεται να αποκλείσουν τα τελωνεία σε Καστοριά, Φλώρινα και Κιλκίς.

