Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής συμμορία που προέβαινε συστηματικά σε κλοπές εμπορευμάτων από καταστήματα της ίδιας αλυσίδας σε Αγία Βαρβάρα, Ταύρο και Μάνδρα.

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., πρωινές ώρες χθες (7/2) στην περιοχή της Μάνδρας, 25χρονος ημεδαπός και 19χρονη ημεδαπή και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας από άτομα που οργανώθηκαν για να διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή.

Στο πλαίσιο διερεύνησης κλοπών παιχνιδομηχανών και εργαλείων από καταστήματα στις ανωτέρω περιοχές, έπειτα από επισταμένη έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, πιστοποιήθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας που συστήθηκε αρχές Δεκεμβρίου του 2023 με διαρκή μεθοδική δράση.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, μετέβαιναν κατά τις ώρες λειτουργίας στα καταστήματα που είχαν στοχοποιήσει και προσποιούνταν τους πελάτες.

Συνόδευαν πάντα σε παιδικό καροτσάκι ανήλικο νήπιο, προκειμένου να μην κινούν υποψίες στο προσωπικό ασφαλείας και ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη διαρρύθμιση των εμπορικών καταστημάτων.

Αφού προσέγγιζαν τους χώρους που εκτίθονταν τα εργαλεία και οι παιχνιδομηχανές, ένας εκ των δύο τοποθετούσε τα επίμαχα προϊόντα στο καλάθι αγοράς και περιπλανούνταν στους χώρους.

Όταν οι συνθήκες ήταν κατάλληλες, είτε αφαιρούσαν το περιεχόμενο και το απέκρυπταν στο παιδικό καροτσάκι στην περίπτωση των εργαλείων, είτε διέφευγαν από βοηθητικές εξόδους, παρακάμπτοντας τα συστήματα ασφαλείας.

Στις περιπτώσεις των παιχνιδομηχανών που έφεραν σύστημα ασφαλείας με ηχητική δυνατότητα, προκαλούσαν βραχυκύκλωμα στο σύστημα, εκμεταλλευόμενοι τον εξοπλισμό του καταστήματος.

Βρίσκονταν σε απόλυτη συνεννόηση μεταξύ τους, απασχολώντας ο ένας εκ των δύο το προσωπικό, ώστε να διαφύγει ο έτερος με το καροτσάκι εντός του οποίου είχαν αποκρύψει τα κλοπιμαία.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν -12- περιπτώσεις κλοπών (21) εργαλείων και (3) παιχνιδομηχανών σε χρονικό διάστημα περίπου (20) ημερών.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε έρευνα στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- παιχνιδομηχανές,

Ηλεκτρονικές συσκευές,

Σετ τρυπανιών,

Το επιχειρησιακό τους αυτοκίνητο,

Ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάπραξη των κλοπών και

Το χρηματικό ποσό των -360- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

